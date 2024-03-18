Однак наразі до розгляду цих правок у законопроєкті про мобілізацію не дійшло. Про це в етері телемарафону повідомив народний депутат від фракції "Голос" Роман Лозинський, передає 24 Канал.

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Лозинський наголосив, що поправки щодо штрафів і відповідальності, зокрема, те, що буде стосуватися адміністративного кодексу, і всіх інших видів покарань, то до цього ще члени комітету Верховної Ради не дійшли.

На превеликий жаль, тут теж в нас зараз не налагоджена робота з комітетом правоохоронним,

– заявив народний депутат.

Він також сказав, що є дуже багато моментів, які мали б бути вирішені кілька місяців тому. Однак зараз до фіналізації цього процесу ще далеко.

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Лозинський також зазначив, що історії, коли працівники ТЦК та СП силоміць затягують у буси й примусово мобілізовують – це погана історія для всіх. Нардеп зазначив, що це є питанням мотивації, того, які норми мають бути в законодавстві, щоб збільшити цю мотиваційну складову.

Ми з колегами народними депутатами з майже усіх груп, за ініціативи Романа Костенка, зареєстрували цю мотиваційну складову, щоб ми малу гідну оплату і компенсацію за знищену техніку, наприклад, збільшення виплат бойових,

– пояснив народний депутат.

Він наголосив, що після ухвалення цієї мотиваційної складової, кількість бойових підрозділів, можливо, не буде зростати. Однак рівень мотивації військових забезпечить збільшення ефективності, коли будуть виконувати завдання ті, хто мотивовані не лише патріотизмом чи життєвими позиціями, але матеріально-технічними речами, які мають велике значення.

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