Так, Веніславський зазначив, що комітет Верховної Ради розглянув 870 правок до законопроєкту про мобілізацію. Зокрема, причиною такого повільного розгляду, на думку члена комітету, є популізм, який присутній у правках.

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Розгляд правок у комітеті Ради відбувається повільно

У коментарі виданню LIGA.net Веніславський наголосив, що процес розгляду правок у законопроєкт про мобілізацію йде повільно, оскільки "багато авторів займаються політичним популізмом під час обговорення".

Цю ж інформацію підтвердив в етері телемарафону заступник очільника парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв. Однак він висловив сподівання, що впродовж наступного тижня комітету вдасться розглянути всі 4 300 правок.

Після цього законопроєкт направлять на голосування у сесійній залі у другому читанні. За словами Чернєва, з правками у комітеті "можуть впоратися за два тижні".

Також одне з джерел у коментарі LIGA.net зазначило, що наразі за один день парламентський комітет розглядає близько 200 правок. Тому 4 000 внесених правок, можна розглянути за 20 днів.

Співрозмовник також повідомив, що комітет має розглянути поправки № 636-687 18 березня.

З усім тим, стало відомо, що парламент збереться на засідання 20 і 21 березня без обговорення мобілізаційного законопроєкту.

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