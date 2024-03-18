Так, Веніславський зазначив, що комітет Верховної Ради розглянув 870 правок до законопроєкту про мобілізацію. Зокрема, причиною такого повільного розгляду, на думку члена комітету, є популізм, який присутній у правках.
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Розгляд правок у комітеті Ради відбувається повільно
У коментарі виданню LIGA.net Веніславський наголосив, що процес розгляду правок у законопроєкт про мобілізацію йде повільно, оскільки "багато авторів займаються політичним популізмом під час обговорення".
Цю ж інформацію підтвердив в етері телемарафону заступник очільника парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв. Однак він висловив сподівання, що впродовж наступного тижня комітету вдасться розглянути всі 4 300 правок.
Після цього законопроєкт направлять на голосування у сесійній залі у другому читанні. За словами Чернєва, з правками у комітеті "можуть впоратися за два тижні".
Також одне з джерел у коментарі LIGA.net зазначило, що наразі за один день парламентський комітет розглядає близько 200 правок. Тому 4 000 внесених правок, можна розглянути за 20 днів.
Співрозмовник також повідомив, що комітет має розглянути поправки № 636-687 18 березня.
З усім тим, стало відомо, що парламент збереться на засідання 20 і 21 березня без обговорення мобілізаційного законопроєкту.
Стефанчук висловився про законопроєкт про мобілізацію
- Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що наразі найпалкіші дискусії щодо законопроєкту про мобілізацію відбуваються саме у комітетах. І саме від того, наскільки швидко розглянуть правки у комітеті залежить подальша доля цього документу.
- Стефанчук також зауважив, що парламент має свою логіку та структуру розгляду будь-якого питання. Зокрема, питання повинно пройти комітет, перше читання, комітет, друге читання і тільки після цього воно виноситься у залу.
- Спікер Верховної Ради також сказав, що дуже хотів, щоб цей документ був збалансованим та створював "певну логіку справедливості". Зокрема, це стосується й питання ухилянтів, а також призову до лав ЗСУ.