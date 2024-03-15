Стефанчук зауважив, що наразі законопроєкт про мобілізацію перебуває на розгляді у комітеті Верховної Ради. За словами глави парламенту, саме там точаться найпалкіші дискусії стосовно ініціативи.

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Стефанчук висловився про законопроєкт про мобілізацію

Голова Верховної Ради наголосив, що зараз правок у законопроєкті про мобілізацію стало більше, бо надійшли ті поправки, які подавали в письмовому вигляді. Зараз ця цифра становить приблизно 4 260 правок.

Стефанчук зауважив, що парламент має свою логіку і структуру розгляду будь-якого питання. Зокрема, питання повинно пройти комітет, перше читання, комітет, друге читання і тільки після цього воно виноситься у залу.

Наразі законопроєкт про мобілізацію перебуває у комітеті. Найбільш палкі дискусії зараз відбуваються в комітеті оборони та розвідки. І тому ми будемо очікувати, як вони проведуть,

– зауважив спікер Ради.

Водночас він підкреслив, що більш ніж 4 тисячі поправок є яскравим прикладом, що з одного боку народні депутати намагаються покращити цей законопроєкт. Але з іншого боку, за словами Стефанчука, треба бути свідомими, що це законопроєкт, який дасть можливість забезпечити справедливість в підтримці Збройних сил України.

"Адже коли потрібні конкретні рішення, коли ми розуміємо, що хлопці та дівчата, які перебувають на передній лінії, потребують чітких правил ротації, заміни, якоїсь логіки. Треба розуміти на кого міняти, це теж мають бути підготовлені військові, а система віднаходження цих людей, навчання також мають бути унормовані", – сказав голова Верховної Ради.

Законопроєкт має забезпечити справедливість

Стефанчук також застеріг, що якщо у законі про мобілізацію нічого не змінювати, то ситуація, за словами військових, може змінитися в кардинально погану сторону.

Тому наше завдання як парламенту – ухвалити мудре рішення, яке б забезпечило насамперед військових, їхні спроможності та здатності охороняти нашу батьківщину і давати відсіч такому страшному ворогу, який сьогодні в нас є,

– підкреслив він.

Глава Верховної Ради пояснив, що ворог теж вчиться і здійснює низку законодавчих рішень, які укріплюють їхню армію. Тому парламент України повинен ухвалити адекватні рішення, щоб наші Збройні Сили ставали сильнішими, щоб принцип рівності і справедливості був у суспільстві, і всі розуміли пріоритетність осіб, які будуть залучені до військової служби, їхні перспективи перебування на передній лінії, ротації. Адже за цим, як сказав Стефанчук, стоять людські долі.