У Міністерстві оборони України дали відповідь та пояснили, як загалом організована робота ВЛК.

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Чи потрібна оплата за проходження ВЛК

У Міністерстві оборони наголосили, що за проходження військово-лікарської комісії однозначно не потрібно платити.

Чи потрібно платити за проходження військово-лікарської комісії (ВЛК)? Відповідь Міноборони однозначна – ні! Адже медичні огляди, лабораторні та інструментальні дослідження, направлення на дообстеження, оцінка вакцинального статусу – усе це здійснюється безоплатно для осіб, які проходять ВЛК,

– розповіли в Міноборони.

Відомство також дало відповіді на запитання про те, як організований медичний огляд, які послуги надають заклади охорони здоров'я, де функціонують ВЛК. Для громадян в Міноборони підготували спеціальну інфографіку з чіткими відповідями.

Як організована робота військово-лікарської комісії / Інфографіка Міноборони

Як оскаржити рішення ВЛК

Якщо у постанові ВЛК ступінь тяжкості поранення (травми), на вашу думку, зазначено неправильно, то оскаржити такий висновок можна діючи відповідно до наступного алгоритму:

Написати письмове звернення до командира частини щодо розгляду питання про зміну ступеня тяжкості травми.

Командир скеровує бійця на лікарсько-експертну комісію (ЛКК).

ЛКК ухвалює рішення.

В Силах територіальної оборони зазначили, що "у разі втрати працездатності понад 60 днів – будь-яка травма вважається тяжкою. Встановлення ступеня тяжкості травм не належить до повноважень штатних та позаштатних ВЛК".