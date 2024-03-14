У Міністерстві оборони України дали відповідь та пояснили, як загалом організована робота ВЛК.
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Чи потрібна оплата за проходження ВЛК
У Міністерстві оборони наголосили, що за проходження військово-лікарської комісії однозначно не потрібно платити.
Чи потрібно платити за проходження військово-лікарської комісії (ВЛК)? Відповідь Міноборони однозначна – ні! Адже медичні огляди, лабораторні та інструментальні дослідження, направлення на дообстеження, оцінка вакцинального статусу – усе це здійснюється безоплатно для осіб, які проходять ВЛК,
– розповіли в Міноборони.
Відомство також дало відповіді на запитання про те, як організований медичний огляд, які послуги надають заклади охорони здоров'я, де функціонують ВЛК. Для громадян в Міноборони підготували спеціальну інфографіку з чіткими відповідями.
Як організована робота військово-лікарської комісії / Інфографіка Міноборони
Як оскаржити рішення ВЛК
Якщо у постанові ВЛК ступінь тяжкості поранення (травми), на вашу думку, зазначено неправильно, то оскаржити такий висновок можна діючи відповідно до наступного алгоритму:
- Написати письмове звернення до командира частини щодо розгляду питання про зміну ступеня тяжкості травми.
- Командир скеровує бійця на лікарсько-експертну комісію (ЛКК).
- ЛКК ухвалює рішення.
В Силах територіальної оборони зазначили, що "у разі втрати працездатності понад 60 днів – будь-яка травма вважається тяжкою. Встановлення ступеня тяжкості травм не належить до повноважень штатних та позаштатних ВЛК".