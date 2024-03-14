В Министерстве обороны Украины дали ответ и объяснили, как в целом организована работа ВВК.
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Нужна ли оплата за прохождение ВВК
В Министерстве обороны отметили, что за прохождение военно-врачебной комиссии однозначно не нужно платить.
Нужно ли платить за прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК)? Ответ Минобороны однозначный – нет! Ведь медицинские осмотры, лабораторные и инструментальные исследования, направление на дообследование, оценка вакцинального статуса – все это осуществляется бесплатно для лиц, которые проходят ВВК,
– рассказали в Минобороны.
Ведомство также дало ответы на вопросы о том, как организован медицинский осмотр, какие услуги предоставляют учреждения здравоохранения, где функционируют ВВК. Для граждан в Минобороны подготовили специальную инфографику с четкими ответами.
Как организована работа военно-врачебной комиссии / Инфографика Минобороны
Как обжаловать решение ВВК
Если в постановлении ВВК степень тяжести ранения (травмы), по вашему мнению, указана неправильно, то обжаловать такой вывод можно действуя в соответствии со следующим алгоритмом:
- Написать письменное обращение к командиру части по рассмотрению вопроса об изменении степени тяжести травмы.
- Командир направляет бойца на врачебно-экспертную комиссию (ВКК).
- ВКК принимает решение.
В Силах территориальной обороны отметили, что "в случае потери трудоспособности более 60 дней – любая травма считается тяжелой. Установление степени тяжести травм не относится к полномочиям штатных и внештатных ВВК".