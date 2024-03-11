Как именно это сделать, рассказали в Силах территориальной обороны ВСУ, со ссылкой на Минобороны. Обнародовали пошаговую инструкцию.

Смотрите также Что делать, если ВВК не увидела болезнь: юристы рассказали, как действовать в таких случаях

Обжаловать решение ВВК

Если в постановлении ВВК степень тяжести ранения (травмы), по вашему мнению, указано неправильно, то обжаловать такой вывод можно по следующему алгоритму:

Написать письменное обращение к командиру части по рассмотрению вопроса об изменении степени тяжести травмы.

Командир направляет бойца на врачебно-экспертную комиссию (ВКК).

ВКК принимает решение.

В случае потери трудоспособности более 60 дней – любая травма считается тяжелой. Установление степени тяжести травм не относится к полномочиям штатных и внештатных ВВК,

– подчеркнули в Силах территориальной обороны.

Как обжаловать решение ВВК / Инфографика Минобороны

В Киеве начали проверять ВВК