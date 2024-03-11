Як саме це зробити, розповіли в Силах територіальної оборони ЗСУ, з посиланням на Міноборони. Оприлюднили покрокову інструкцію.
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Оскаржити рішення ВЛК
Якщо у постанові ВЛК ступінь тяжкості поранення (травми), на вашу думку, зазначено неправильно, то оскаржити такий висновок можна за наступним алгоритмом:
- Написати письмове звернення до командира частини щодо розгляду питання про зміну ступеня тяжкості травми.
- Командир скеровує бійця на лікарсько-експертну комісію (ЛКК).
- ЛКК ухвалює рішення.
У разі втрати працездатності понад 60 днів – будь-яка травма вважається тяжкою. Встановлення ступеня тяжкості травм не належить до повноважень штатних та позаштатних ВЛК,
– підкреслили в Силах територіальної оборони.
Як оскаржити рішення ВЛК / Інфографіка Міноборони
У Києві почали перевіряти ВЛК
- Зауважимо, 4 березня міністр охорони здоров'я заявив, що розпочинається перевірка ВЛК у Києві. Віктор Ляшко підписав відповідний наказ про створення робочої групи для проведення перевірки.
- "Таке рішення викликано збільшенням кількості скарг, які ми отримуємо останнім часом. Основні з них стосуються дуже базових речей, які при бажанні можна оперативно виправити", – зазначив очільник МОЗ.
- Додав, що йдеться про недотримання електронної черги, відсутність базових умов для комфортного проходження ВЛК, не оптимізовані маршрути.