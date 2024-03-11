Як саме це зробити, розповіли в Силах територіальної оборони ЗСУ, з посиланням на Міноборони. Оприлюднили покрокову інструкцію.

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Оскаржити рішення ВЛК

Якщо у постанові ВЛК ступінь тяжкості поранення (травми), на вашу думку, зазначено неправильно, то оскаржити такий висновок можна за наступним алгоритмом:

  • Написати письмове звернення до командира частини щодо розгляду питання про зміну ступеня тяжкості травми.
  • Командир скеровує бійця на лікарсько-експертну комісію (ЛКК).
  • ЛКК ухвалює рішення.

У разі втрати працездатності понад 60 днів – будь-яка травма вважається тяжкою. Встановлення ступеня тяжкості травм не належить до повноважень штатних та позаштатних ВЛК,
– підкреслили в Силах територіальної оборони.

Як оскаржити рішення ВЛК / Інфографіка Міноборони

У Києві почали перевіряти ВЛК

  • Зауважимо, 4 березня міністр охорони здоров'я заявив, що розпочинається перевірка ВЛК у Києві. Віктор Ляшко підписав відповідний наказ про створення робочої групи для проведення перевірки.
  • "Таке рішення викликано збільшенням кількості скарг, які ми отримуємо останнім часом. Основні з них стосуються дуже базових речей, які при бажанні можна оперативно виправити", – зазначив очільник МОЗ.
  • Додав, що йдеться про недотримання електронної черги, відсутність базових умов для комфортного проходження ВЛК, не оптимізовані маршрути.