Об этом заявил юрист Юрий Танасийчук в эфире телемарафона. Он отметил, что такие случаи стали уже системными, поэтому мужчинам, которые действительно имеют хронические болезни, необходимо заранее позаботиться о необходимых документах, передает 24 Канал.

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Необходимо заблаговременно обновлять данные

Танасийчук заявил, что очень часто встречаются случаи, когда мужчины действительно имеют болезни, которые не позволяют им проходить службу в ВСУ, однако по заключению ВВК он оказывается "полностью годным к военной службе". По словам юриста, он каждую неделю получает обращения о таких решениях военно-врачебной комиссии.

Чтобы уменьшить количество таких случаев, юристы советуют не ждать момента, когда сотрудники ТЦК вручат повестку. Согласно действующему законодательству, военнообязанные должны самостоятельно обновлять данные о своем состоянии здоровья, место пребывания и другие детали. К примеру, в ТЦК, где военнообязанный стоит на учете, можно отправить письмо со справкой.

К письму необходимо приложить справку о состоянии здоровья, которая будет приобщена к личному делу, и затем, при прохождении ВВК, будет неотъемлемой частью личного дела, на что врачи обязаны обратить внимание,

– заявил юрист.

Танасийчук добавил, что в 2023 году приняли важные изменения относительно разрешения приобщать к материалам личного дела справки из частных медицинских учреждений, а не только из государственных учреждений. Юрист добавил, что частные медицинские учреждения очень тщательно подходят к врачебным заключениям, и на сегодня практика показала, что это было правильное решение.

Что делать, если ВВК признала годным к службе больного

Бывают также и случаи, когда при прохождении ВВК не учитывают болезнь и военнообязанного признают годным. В таких случаях следует обжаловать решение через суд.

К сожалению, эта процедура не очень действенная и не останавливает процесс отправки такого лица и принятия им присяги... Это несколько патовая ситуация, и я надеюсь, что определенная норма, которая позволит поработать над этим гражданам и юристам, будет учтена, когда будет приниматься друг редакция нового закона,

– подчеркнул Танасийчук.