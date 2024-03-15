Стефанчук отметил, что сейчас законопроект о мобилизации находится на рассмотрении в комитете Верховной Рады. По словам главы парламента, именно там идут самые жаркие дискуссии относительно инициативы.

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Стефанчук высказался о законопроекте о мобилизации

Председатель Верховной Рады отметил, что сейчас поправок в законопроекте о мобилизации стало больше, потому что поступили те поправки, которые подавали в письменном виде. Сейчас эта цифра составляет примерно 4 260 поправок.

Стефанчук отметил, что парламент имеет свою логику и структуру рассмотрения любого вопроса. В частности, вопрос должен пройти комитет, первое чтение, комитет, второе чтение и только после этого он выносится в зал.

Сейчас законопроект о мобилизации находится в комитете. Наиболее жаркие дискуссии сейчас происходят в комитете обороны и разведки. И поэтому мы будем ожидать, как они проведут,

– отметил спикер Рады.

В то же время он подчеркнул, что более чем 4 тысячи поправок является ярким примером, что с одной стороны народные депутаты пытаются улучшить этот законопроект. Но с другой стороны, по словам Стефанчука, надо быть сознательными, что это законопроект, который даст возможность обеспечить справедливость в поддержке Вооруженных сил Украины.

"Ведь когда нужны конкретные решения, когда мы понимаем, что ребята и девушки, которые находятся на передней линии, требуют четких правил ротации, замены, какой-то логики. Надо понимать на кого менять, это тоже должны быть подготовленные военные, а система нахождения этих людей, обучение также должны быть нормированы", – сказал председатель Верховной Рады.

Законопроект должен обеспечить справедливость

Стефанчук также предостерег, что если в законе о мобилизации ничего не менять, то ситуация, по словам военных, может измениться в кардинально плохую сторону.

Поэтому наша задача как парламента – принять мудрое решение, которое бы обеспечило прежде всего военных, их способности охранять нашу родину и давать отпор такому страшному врагу, какой сегодня у нас есть,

– подчеркнул он.

Глава Верховной Рады объяснил, что враг тоже учится и осуществляет ряд законодательных решений, которые укрепляют их армию. Поэтому парламент Украины должен принять адекватные решения, чтобы наши Вооруженные Силы становились сильнее, чтобы принцип равенства и справедливости был в обществе, и все понимали приоритетность лиц, которые будут привлечены к военной службе, их перспективы пребывания на передней линии, ротации. Ведь за этим, как сказал Стефанчук, стоят человеческие судьбы.