Так, Вениславский отметил, что комитет Верховной Рады рассмотрел 870 поправок к законопроекту о мобилизации. В частности, причиной такого медленного рассмотрения, по мнению члена комитета, является популизм, который присутствует в правках.

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Рассмотрение правок в комитете Рады происходит медленно

В комментарии изданию LIGA.net Вениславский отметил, что процесс рассмотрения поправок в законопроект о мобилизации идет медленно, поскольку "многие авторы занимаются политическим популизмом при обсуждении".

Эту же информацию подтвердил в эфире телемарафона заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев. Однако он выразил надежду, что в течение следующей недели комитету удастся рассмотреть все 4 300 поправок.

После этого законопроект направят на голосование в сессионном зале во втором чтении. По словам Чернева, с правками в комитете "могут справиться за две недели".

Также один из источников в комментарии LIGA.net отметил, что сейчас за один день парламентский комитет рассматривает около 200 правок. Поэтому 4 000 внесенных правок, можно рассмотреть за 20 дней.

Собеседник также сообщил, что комитет должен рассмотреть поправки № 636-687 18 марта.

Со всем тем, стало известно, что парламент соберется на заседание 20 и 21 марта без обсуждения мобилизационного законопроекта.

Стефанчук высказался о законопроекте о мобилизации