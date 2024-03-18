Речь идет о том, когда смотрителями человека с инвалидностью оформляют сразу нескольких человек. Заместитель председателя комитета Егор Чернев заявил, что этой лазейкой могут пользоваться уклонисты.

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Перекрытие лазейки для уклонистов

По словам Чернева, в Раде знают о проблеме людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает. Сейчас происходит поиск решения проблемы, когда люди с инвалидностью не будут лишены необходимого ухода, а лазейка для уклонистов будет перекрыта.

Мы должны перекрыть лазейку, которой пользуются некоторые уклонисты. Они находят людей с инвалидностью, и у одного такого человека может быть, условно говоря, девять смотрителей. Этого не должно быть. Должен быть только один смотритель,

– заявил он.

Чернев отметил, что в комитете поставили себе цель выполнить запрос Генштаба и Минобороны и удержать баланс прав, свобод и справедливости для людей.

Он также добавил, что законопроект будет подан в сессионный зал Верховной Рады после того, как он будет сбалансирован.

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