Речь идет о том, когда смотрителями человека с инвалидностью оформляют сразу нескольких человек. Заместитель председателя комитета Егор Чернев заявил, что этой лазейкой могут пользоваться уклонисты.
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Перекрытие лазейки для уклонистов
По словам Чернева, в Раде знают о проблеме людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает. Сейчас происходит поиск решения проблемы, когда люди с инвалидностью не будут лишены необходимого ухода, а лазейка для уклонистов будет перекрыта.
Мы должны перекрыть лазейку, которой пользуются некоторые уклонисты. Они находят людей с инвалидностью, и у одного такого человека может быть, условно говоря, девять смотрителей. Этого не должно быть. Должен быть только один смотритель,
– заявил он.
Чернев отметил, что в комитете поставили себе цель выполнить запрос Генштаба и Минобороны и удержать баланс прав, свобод и справедливости для людей.
Он также добавил, что законопроект будет подан в сессионный зал Верховной Рады после того, как он будет сбалансирован.
Законопроект о мобилизации: последние новости
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