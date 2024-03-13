Изданию в Министерстве обороны отметили, что новый закон о мобилизации в Украине призван, чтобы обновить правовую базу перед ожидаемой в 2024 году волной призыва. Во время нее могут пополнить украинское войско 500 тысячами военнослужащих.

Читайте также Есть разные вопросы, – Зеленский высказался о мобилизации и демобилизации в Украине

Мобилизация заменит бойцов на фронте

Как отмечают в Министерстве обороны Украины, в основном соответствующие усилия направлены на то, чтобы заменить 330 тысяч истощенных военнослужащих. Говорится о тех, кто сейчас находится на поле боя.

В ведомстве отмечают также, что новобранцы, которые остались, заменять собой раненых. Они также будут покрывать другие военные потребности. В этом вопросе все будет зависеть от того, какая ситуация на поле боя.

В издании обращают внимание на то, что соответствующий закон вызвал немало споров. Отмечают, что в него законодатели внесли уже более 4 тысяч поправок.

В эфире телемарафона член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко дал комментарий относительно публикации в FT.

Он отметил, что многих военнообязанных нет в реестрах Территориальных центров комплектации. Поэтому, подчеркнул Федиенко, их "просто физически и технологически не видят". По словам члена Комитета, соответствующий законопроект был необходим, чтобы ТЦК имели возможность видеть военнообязанных граждан Украины, которые не стоят у них на учете, но есть в других реестрах. В то же время он добавил, что комментировать публикацию Financial Times не может, потому что у них – свои источники.

В то же время он отметил, что народные депутаты должны также прислушиваться к военным. Тех, кто сейчас защищает каждого из нас и нашу страну от российских захватчиков.

Коротко о законопроекте о мобилизации