Изданию в Министерстве обороны отметили, что новый закон о мобилизации в Украине призван, чтобы обновить правовую базу перед ожидаемой в 2024 году волной призыва. Во время нее могут пополнить украинское войско 500 тысячами военнослужащих.
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Мобилизация заменит бойцов на фронте
Как отмечают в Министерстве обороны Украины, в основном соответствующие усилия направлены на то, чтобы заменить 330 тысяч истощенных военнослужащих. Говорится о тех, кто сейчас находится на поле боя.
В ведомстве отмечают также, что новобранцы, которые остались, заменять собой раненых. Они также будут покрывать другие военные потребности. В этом вопросе все будет зависеть от того, какая ситуация на поле боя.
В издании обращают внимание на то, что соответствующий закон вызвал немало споров. Отмечают, что в него законодатели внесли уже более 4 тысяч поправок.
В эфире телемарафона член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко дал комментарий относительно публикации в FT.
Он отметил, что многих военнообязанных нет в реестрах Территориальных центров комплектации. Поэтому, подчеркнул Федиенко, их "просто физически и технологически не видят". По словам члена Комитета, соответствующий законопроект был необходим, чтобы ТЦК имели возможность видеть военнообязанных граждан Украины, которые не стоят у них на учете, но есть в других реестрах. В то же время он добавил, что комментировать публикацию Financial Times не может, потому что у них – свои источники.
В то же время он отметил, что народные депутаты должны также прислушиваться к военным. Тех, кто сейчас защищает каждого из нас и нашу страну от российских захватчиков.
Коротко о законопроекте о мобилизации
- Напомним, что в Верховную Раду в конце января правительство внесло обновленный законопроект о мобилизации. В нем предлагают внести изменения в порядок проведения набора в армию.
- Заметим, что в конце декабря предложили первый вариант соответствующего документа. Впрочем, он подвергся сокрушительной критике, после чего его отозвали.
- Первое чтение новый законопроект уже прошел. Парламентский комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки сейчас занимается рассмотрением более 4 тысяч поправок. Федор Вениславский отмечал, что большая часть из них касается как аспирантов, так и тех, кто ухаживает за людьми с инвалидностью.
- Согласно ожиданиям, законопроект о мобилизации будут рассматривать в конце марта во втором чтении. В то же время глава Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что на сроки рассмотрения будет влиять то, сколько времени уйдет на рассмотрение правок в комитете.