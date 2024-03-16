Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук объяснил свою позицию относительно уклонистов и мобилизации. Сделал он это в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Какова позиция Стефанчука

Глава Верховной Рады заявил, что знает предложение комитета по некоторым вопросам. Затем это предложение попадает в зал.

И в зале что-то, что принял комитет, может быть отклонено, а что-то, что отклонил комитет, может быть принято. И мы уже такое не один раз видели. Особенно в последнее время, когда законопроекты сложные попадают в Раду, некоторые поправки поддерживаются, некоторые не поддерживаются, и в результате законопроект меняется,

– сказал он.

Стефанчук объяснил свое видение законопроекта о мобилизации. Он бы очень хотел, чтобы этот документ был сбалансированным и создавал "определенную логику справедливости". По его словам, сейчас некоторые люди избегают призыва, используя различные законодательные механизмы. В качестве примера глава Верховной Рады привел перечень соискателей второго высшего образования, который вырос в десятки раз, и тягу к науке с другой целью. Он назвал это неправильным.

С другой стороны, люди ставят справедливый вопрос. Должна быть приоритетность тех лиц, которые должны быть мобилизованы. Поэтому вопрос к, например, лицам военным или другим, из органов правоохранительных, которые в 40 – 45 лет ушли на пенсию, получают большую пенсию. Они выпали из разряда лиц, которые подлежат мобилизации,

– заявил Стефанчук.

Он отметил, что на подготовку этих людей тратились средства. По его словам, это очень подготовленные лица, которые умеют владеть оружием.

Почему они должны быть в другом (разряде – 24 Канал), а мы должны, например, гнать вперед тех же студентов. Это тоже несправедливо. Поэтому этот баланс для меня очень важен, для меня важно установить приоритетность,

– добавил глава Верховной Рады.

По его мнению, специально подготовленные люди уже должны проходить призывную мобилизацию. При этом нужно знать фактическое место пребывания таких лиц. Стефанчук назвал это вопросом электронного кабинета и отметил, что будет ждать предложений от комитета.

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