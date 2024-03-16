Глава Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснив власну позицію щодо ухилянтів та мобілізації. Зробив він це в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Яка позиція Стефанчука

Глава Верховної Ради заявив, що знає пропозицію комітету по деяких питаннях. Потім ця пропозиція потрапляє у зал.

І в залі щось, що прийняв комітет, може бути відхилено, а щось, що відхилив комітет, може бути прийнято. І ми вже таке не один раз бачили. Особливо останнім часом, коли законопроєкти складні попадають у Раду, деякі поправки підтримуються, деякі не підтримуються, і в результаті законопроєкт змінюється,

– сказав він.

Стефанчук пояснив своє бачення законопроєкту про мобілізацію. Він би дуже хотів, щоб цей документ був збалансованим та створював "певну логіку справедливості". За його словами, зараз деякі люди уникають призову, використовуючи різні законодавчі механізми. Як приклад глава Верховної Ради навів перелік здобувачів другої вищої освіти, який виріс у десятки разів, та потяг до науки з іншою метою. Він назвав це неправильним.

З іншого боку, люди ставлять справедливе питання. Повинна бути пріоритетність тих осіб, які повинні бути мобілізовані. Тому питання до, наприклад, осіб військових чи інших, з органів правоохоронних, які в 40 – 45 років пішли на пенсію, отримують велику пенсію. Вони випали з розряду осіб, які підлягають мобілізації,

– заявив Стефанчук.

Він зауважив, що на підготовку цих людей витрачалися кошти. За його словами, це дуже підготовлені особи, які вміють володіти зброєю.

Чому вони повинні бути в іншому (розряді – 24 Канал), а ми повинні, наприклад, гнати вперед тих самих студентів. Це теж несправедливо. Тому цей баланс для мене дуже важливий, для мене важливо встановити пріоритетність,

– додав глава Верховної Ради.

На його думку, спеціально підготовлені люди вже повинні проходити призовну мобілізацію. При цьому потрібно знати фактичне місце перебування таких осіб. Стефанчук назвав це питанням електронного кабінету та зазначив, що чекатиме пропозицій від комітету.

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