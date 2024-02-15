Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук наголосив, що новий законопроєкт про мобілізацію має забезпечити справедливість не тільки у тилу, а й на першій лінії фронту. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Стефанчук пояснив свою позицію

Спікер парламенту наголосив, що наші воїни, які перебувають на передовій, мають право знати, коли у них з'явиться можливість ротації чи демобілізації. У зв'язку з цим була запропонована формула, яка, на думку Стефанчука, розглядатиметься Комітетом.

Стефанчук зауважив, що 36 місяців на передовій – це один формат, а 36 місяців за 800 кілометрів від фронту є зовсім іншою справою.

Тому, я думаю, що Комітет знайде рішення. Можливо, введе цензову квоту з цих 36 місяців, скільки ти повинен бути на передовій для того, щоб отримати можливість бути демобілізованим. Ще раз кажу, це питання справедливості. Я переконаний, що без ніяких додаткових механізмів це питання повинне бути чітко вирішеним,

– сказав він.

Спікер Верховної Ради додав, що військові повинні підготуватися до такої демобілізації, щоб не провалити фронт. Як пояснив Стефанчук, треба зробити так, щоб прийшла рівноцінна заміна нашим воїнам, яка зможе виконувати задачі вищого військового керівництва України.

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