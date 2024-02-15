Озвучив терміни другого читання спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону. Він зазначив, що між першим і другим читанням у народних депутатів є 14 днів, щоб внести правки до відповідного законопроєкту, передає 24 Канал.

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Після внесення правок передадуть до комітету

Як зазначив Руслан Стефанчук, щойно народні депутати свої правки внесуть до законопроєкту, його передадуть на розгляд до відповідного комітету.

Щойно комітет буде готовий (винесуть на друге читання – 24 Канал), але все одно це буде не раніше 21 лютого, бо це останній день, коли можна подавати поправки до цього законопроєкту. Враховуючи те, який широкий коридор цих поправок, я думаю, комітету потрібен буде деякий час на врахування чи не врахування цих поправок,

– зазначив Стефанчук.

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