Озвучив терміни другого читання спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону. Він зазначив, що між першим і другим читанням у народних депутатів є 14 днів, щоб внести правки до відповідного законопроєкту, передає 24 Канал.
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Після внесення правок передадуть до комітету
Як зазначив Руслан Стефанчук, щойно народні депутати свої правки внесуть до законопроєкту, його передадуть на розгляд до відповідного комітету.
Щойно комітет буде готовий (винесуть на друге читання – 24 Канал), але все одно це буде не раніше 21 лютого, бо це останній день, коли можна подавати поправки до цього законопроєкту. Враховуючи те, який широкий коридор цих поправок, я думаю, комітету потрібен буде деякий час на врахування чи не врахування цих поправок,
– зазначив Стефанчук.
Законопроєкт про мобілізацію: що відомо
- Звернімо увагу, що уряд повторно вніс до Верховної Ради законопроєкт про мобілізацію, військовий облік і проходження військової служби 30 січня. У цьому документі пропонують змінити порядок проведення процедури набору до війська.
- Зокрема, містить норми, які передбачають зміни правил виїзду за кордон військовозобов'язаних, надання "броні" від призову, дозволу надсилання повісток через електронний кабінет, зниження до 25 років призовного віку, обмеження для ухилянтів та іншого.
- Згодом Анастасія Радіна, голова антикорупційного комітету Верховної Ради України, зазначила, що у новому законопроєкті нардепи виявили певні норми. Вони можуть спровокувати вибірковість або ж корупцію.
- Крім того, омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець напередодні виступив із заявою. За його словами, оновлений законопроєкт містить у собі цілу низку спірних норм. Зокрема, у ньому порушуються норми Конституції та міжнародні угоди у галузі прав людини.
- Зауважимо, що напередодні у Нацполіції зауважили, що умовний строк не захищає ухилянтів від мобілізації.
- Ми також написали великий матеріал. У ньому ми покроково розповіли, як відбувається процес мобілізації в Україні.