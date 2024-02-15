Озвучил сроки второго чтения спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона. Он отметил, что между первым и вторым чтением у народных депутатов есть 14 дней, чтобы внести правки в соответствующий законопроект, передает 24 Канал.

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После внесения поправок передадут в комитет

Как отметил Руслан Стефанчук, как только народные депутаты свои правки внесут в законопроект, его передадут на рассмотрение в соответствующий комитет.

Как только комитет будет готов (вынесут на второе чтение – 24 Канал), но все равно это будет не раньше 21 февраля, потому что это последний день, когда можно подавать поправки к этому законопроекту. Учитывая то, какой широкий коридор этих поправок, я думаю, комитету нужно будет некоторое время на учет или не учет этих поправок,

– отметил Стефанчук.

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