Мовиться про те, коли доглядачами людини з інвалідністю оформляють відразу кількох осіб. Заступник голови комітету Єгор Чернєв заявив, що цією лазівкою можуть користуватися ухилянти.

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Перекриття лазівки для ухилянтів

За словами Чернєва, у Раді знають про проблему людей з інвалідністю та тих, хто їх доглядає. Наразі відбувається пошук розв'язання проблеми, коли люди з інвалідністю не будуть позбавлені необхідного догляду, а лазівка для ухилянтів буде перекрита.

Ми маємо перекрити лазівку, якою користуються деякі ухилянти. Вони знаходять людей з інвалідністю, і в однієї такої людини може бути, умовно кажучи, дев’ять доглядачів. Цього не має бути. Повинен бути тільки один доглядач",

– заявив він.

Чернєв наголосив, що в комітеті поставили собі за мету виконати запит Генштабу та Міноборони та втримати баланс прав, свобод та справедливості для людей.

Він також додав, що законопроєкт буде поданий у сесійний зал Верховної Ради після того, як він буде збалансований.

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