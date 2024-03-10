Зокрема, відстрочка від мобілізації стосуватиметься людей з інвалідністю І, II та III групи. Таким чином Арахамія відповів на звинувачення у мережі про буцімто мобілізацію цієї категорії населення до лав Збройних Сил.

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Арахамія висловився щодо аспірантів і людей з інвалідністю

У своєму телеграм-каналі очільник фракції "Слуга народу" у Верховній раді зазначив, що у чинному законодавстві передбачений один доглядач на одну особу з інвалідністю за її вибором.

Мовиться не про "постійний догляд", а просто про догляд. Тому нардепи хочуть врегулювати це питання у новому законопроєкті про мобілізацію.

Наголошую, що наступного тижня починаємо розгляд поправок. Цю правку ми будемо відстоювати,

– зауважив Арахамія.

Він також наголосив, що врегулювання відстрочки від мобілізації стосується й аспірантів. За словами нардепа, як і обіцяли, незалежно від форми навчання, буде врегульовано питання надання цим особам відстрочки від мобілізації.

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