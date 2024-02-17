У відомстві наполягають на примусовій мобілізації засуджених. Там нагадують, що захищати батьківщину – це обов'язок кожного громадянина.

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ЗСУ можна поповнити ще десятками тисяч людей

Так, за словами міністра юстиції Дениса Малюська, до Збройних сил можна залучити цілі дві великі категорії громадян. Йдеться про:

тих, хто перебуває у в'язниці;

тих, хто вийшли на свободу. Вони могли зовсім не сидіти, але колись тримали вирок про те, що вони вчинили злочин. Це люди, які мають непогашену судимість. Вона може тривати роками після того, як вони відбули своє покарання.

Вони на вулиці. Вони гуляють. Вони працюють. Вони займаються звичним життя, але до армії їх ніхто не забирає з не зовсім зрозумілих мені мотивів. Таких людей щонайменше 50 тисяч.

Тобто 50 тисяч людей, яких зараз можна спокійно мобілізувати і відправити на фронт за умови, що вони справді підлягають призову і не мають певних імунітетів,

– розповів Малюська.

Він наголосив, що ці 50 тисяч людей є безпечними. Вони можуть захищати батьківщину. Ситуація з тими, хто перебуває за гратами, складніша. Їх менше тих, хто міг бути використаний і мобілізований до лав ЗСУ. Однак і у цьому випадку йдеться про тисячі громадян, які готові захищати Україну.

Довідка: На сьогодні в Україні засуджені не можуть бути мобілізовані за власним бажанням. Новий законопроєкт пропонує дозволити залучати до армії лише тих людей, які були засуджені, але потім звільнені від відбування покарання з випробуванням. Тобто йдеться про категорії осіб, яких було засуджено умовно. Водночас у Міністерстві юстицій вважають, що потрібно зробити примусовою мобілізацію засуджених. За словами Малюська, рішення щодо того, щоб мобілізувати чи не мобілізувати громадянина із судимістю, мають виносити органи ТЦК, які займаються комплектуванням армії.

Що кажуть у Раді

Народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради України Роман Костенко припустив, що з ув'язнених справді можна створити окремі підрозділи. Він наголосив, що мобілізація засуджених – це доволі складна тема. Зокрема, щонайменше 50 тисяч осіб, які мають погашену судимість, не стають на облік ТЦК.

Умовно засуджені також не стоять на обліку в територіальних центрах комплектування. За словами Костенко, інколи люди навіть "купують" собі умовну судимість, аби не потрапити до арміїї.

"Тому до умовно засуджених треба конкретно підходити і дивитися на тяжкість злочину", – наголосив нардеп