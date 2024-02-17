Чи потрібно для оборонної війни мобілізувати додатково 500 тисяч людей, журналісти спитали у Богдана Кротевича із позивним "Тавр", начальника штабу легендарної 12-ї бригади спецпризначення "Азов".

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Готувати людей потрібно вже зараз

Військовий наголосив, що більша кількість техніки, наприклад тих, самих дронів, не здатна замінити людей.

Тому, для проведення оборонної війни потрібно робити додаткові призови. На думку "Тавра", йдеться навіть не про пів мільйона осіб, а мільйон чи навіть два. Цю цифру треба розраховувати, враховуючи наявні спроможності українських сил і ті, які вони здатні потягнути.

За словами Кротевича, вже зараз потрібно готувати нових людей.

Якщо зараз ми не можемо мобілізувати всіх, то ми маємо поставити їх на військовий облік і проводити курси "молодого бійця". Це як резервна армія першої, другої і третьої черги,

– пояснив "азовець".

Відкладання мобілізації недоречне

Журналісти поговорили також із новим командувачем батальйону "Вовків да Вінчі" Сергієм Філімоновим із позивним "Філя". Його теж спитали, скільки нової сили потребує українська армія.

За словами військового, мобілізувати потрібно ще щонайменше 250 тисяч осіб. Інакше Україна просто не зможе воювати з Росією.

Філімонов наголосив, що хоча цьогоріч і не плануються активні наступальні дії з української сторони, призов нових людей вже слід розпочинати. Він підкреслив, що сьогодні в живих ще є досвідчені та підготовлені воїни, які могли б передати свій досвід новачкам. Зараз призовники мають можливість потрапити до них у підрозділи. Втім, якщо зараз не проводити мобілізацію, а зробити це потім, десь через рік, кількість професіоналів, які можуть виховати ефективних бійців, зменшиться. Вони або загинуть, або отримають поранення, або зламаються психологічно. І тим людям, яких призовуть буде важче, бо не буде в кого вчитися.

Додаткова мобілізація: що відомо