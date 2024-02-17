Нужно ли для оборонительной войны мобилизовать дополнительно 500 тысяч человек, журналисты спросили у Богдана Кротевича с позывным "Тавр", начальника штаба легендарной 12-й бригады спецназначения "Азов".

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Готовить людей нужно уже сейчас

Военный отметил, что большее количество техники, например тех, самых дронов, не способно заменить людей.

Поэтому, для проведения оборонительной войны нужно делать дополнительные призывы. По мнению "Тавра", речь идет даже не о полумиллионе человек, а миллионе или даже двух. Эту цифру надо рассчитывать, учитывая имеющиеся возможности украинских сил и те, которые они способны потянуть.

По словам Кротевича, уже сейчас нужно готовить новых людей.

Если сейчас мы не можем мобилизовать всех, то мы должны поставить их на воинский учет и проводить курсы "молодого бойца". Это как резервная армия первой, второй и третьей очереди,

– объяснил "азовец".

Откладывание мобилизации неуместно

Журналисты поговорили также с новым командиром батальона "Волков да Винчи" Сергеем Филимоновым с позывным "Филя". Его тоже спросили, сколько новой силы требует украинская армия.

По словам военного, мобилизовать нужно еще минимум 250 тысяч человек. Иначе Украина просто не сможет воевать с Россией.

Филимонов отметил, что хотя в этом году и не планируются активные наступательные действия с украинской стороны, призыв новых людей уже следует начинать. Он подчеркнул, что сегодня в живых еще есть опытные и подготовленные воины, которые могли бы передать свой опыт новичкам. Сейчас призывники имеют возможность попасть к ним в подразделения. Впрочем, если сейчас не проводить мобилизацию, а сделать это потом, где-то через год, количество профессионалов, которые могут воспитать эффективных бойцов, уменьшится. Они или погибнут, или получат ранения, или сломаются психологически. И тем людям, которых призовут будет труднее, потому что не у кого будет учиться.

Дополнительная мобилизация: что известно