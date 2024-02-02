Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Управления прессы и информации Минобороны Украины Илларион Павлюк. Новый законопроект относительно мобилизации не регулирует вопрос конкретного количества людей.

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Вопрос количества служащих

Илларион Павлюк отметил, законопроект не создавали ради набора точного количества людей на службу. Речь идет скорее о создании механизма, который уже присоединит к армии столько людей, сколько нужно.

Эту цифру будет диктовать реальность боевых действий с одной стороны, и способность, собственно, этого мобилизационного механизма привлечь людей в армию, способность государства за определенное время определенное количество людей всем обеспечить и так далее,

– объяснил Павлюк.

Он отметил, что все пункты, указанные в новом законопроекте, в случае его принятия не будут созданы мгновенно. По словам Павлюка, много пунктов требуют еще отдельной нормативной базы. Сейчас работы еще много, однако желательно, чтобы процесс мобилизации уже был усовершенствован.

Мы рассчитываем, что как можно быстрее будет и поддержан законопроект в парламенте, и впоследствии подписан президентом,

– добавил начальник Управления прессы и информации Минобороны.

Мобилизация в Украине