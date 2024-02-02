Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Управления прессы и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк. Он также добавил, что доработанный законопроект предусматривает максимально качественную подготовку бойцов, передает 24 Канал.

Важно Обновленный законопроект о мобилизации: все о документе, который подали в Раду

Реалии сегодняшнего дня требуют изменений

Павлюк отметил, законопроект, который зарегистрировали в ВР, вполне соответствует времени и стремлению эффективного приобщения украинцев к ВСУ. Он добавил, что для Минобороны принципиальным является как можно скорее обновить механизм мобилизации, ведь это будет способствовать улучшению обороноспособности страны.

Он также отметил, что подготовка бойцов – один из важнейших аспектов, поэтому ее нельзя выносить за скобки.

В законопроекте усилия направлены на то, чтобы можно было обеспечивать максимально качественную подготовку людей, которые отправляются на фронт,

– подчеркнул Павлюк.

Он отметил, что действующее законодательство создавали до большой войны и реалии сегодняшнего дня требуют изменений. Вместе с тем, законопроект не регулирует количество лиц, которых необходимо мобилизовать. Это будет зависеть, по словам Павлюка, от боевых действий и способности мобилизационного механизма. Кроме того, стоит учитывать, что государству также необходимо обеспечить людей всем необходимым.

"То, о чем мы говорим, это тот механизм, который позволит присоединить столько людей, сколько нужно. То есть законопроект не создан под определенную цифру", – сообщил Павлюк.

Кого могут призвать в феврале

Поскольку новый законопроект только зарегистрирован в Верховной Раде, то продолжает действовать действующее законодательство, которое определяет процесс мобилизации. Так, в феврале будут подлежать призыву на военную службу те категории военнообязанных, что и раньше. Речь идет о:

военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья, если они имеют военный опыт;

мужчин в возрасте от 27 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья, если они не имеют опыта военной службы;

мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые сняты и исключены с воинского учета, однако признаны годными или ограниченно годными на основании решений ВВК.

Кроме того, присоединиться в ряды ВСУ можно и добровольно. Так, это могут сделать мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, которые не проходили срочную службу. Такая категория мужчин может стать на службу по контракту. Также добровольно мобилизоваться могут люди с инвалидностью и те, кто получал отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам.