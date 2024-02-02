Про це в ефірі телемарафону заявив начальник Управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк. Він також додав, що доопрацьований законопроєкт передбачає максимально якісну підготовку бійців, передає 24 Канал.

Важливо Оновлений законопроєкт про мобілізацію: все про документ, який подали у Раду

Реалії сьогодення вимагають змін

Павлюк зазначив, законопроєкт, який зареєстрували у ВР, цілком відповідає часу та прагненню ефективного долучення українців до ЗСУ. Він додав, що для Міноборони принциповим є якомога швидше оновити механізм мобілізації, адже це сприятиме покращенню обороноздатності країни.

Він також наголосив, що підготовка бійців – один з найважливіших аспектів, тому її не можна виносити за дужки.

У законопроєкті зусилля спрямовані на те, аби можна було забезпечувати максимально якісну підготовку людей, які відправляються на фронт,

– наголосив Павлюк.

Він зауважив, що чинне законодавство створювали до великої війни й реалії сьогодення вимагають змін. Разом з тим, законопроєкт не регулює кількість осіб, яких необхідно мобілізувати. Це залежатиме, за словами Павлюка, від бойових дій та спроможності мобілізаційного механізму. Окрім того, варто зважати, що державі також необхідно забезпечити людей усім необхідним.

"Те, про що ми говоримо, це той механізм, який дозволить приєднати стільки людей, скільки потрібно. Тобто законопроєкт не створений під визначену цифру", – повідомив Павлюк.

Кого можуть призвати у лютому

Оскільки новий законопроєкт лише зареєстрований у Верховній Раді, то продовжує діяти чинне законодавство, яке визначає процес мобілізації. Так, у лютому підлягатимуть призову на військову службу ті категорії військовозобов'язаних, що й раніше. Мовиться про:

військовозобов'язаних віком від 18 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров'я, якщо вони мають військовий досвід;

чоловіків віком від 27 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров'я, якщо вони не мають досвіду військової служби;

чоловіків у віці від 18 до 60 років, які зняті та виключені з військового обліку, однак визнані придатними або обмежено придатними на підставі рішень ВЛК.

Окрім того, долучитися до лав ЗСУ можна й добровільно. Так, це можуть зробити чоловіки віком від 18 до 27 років, які не проходили строкову службу. Така категорія чоловіків може стати на службу за контрактом. Також добровільно мобілізуватися можуть люди з інвалідністю й ті, хто отримував відтермінування від мобілізації за сімейними обставинами.