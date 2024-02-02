Сейчас правительство работает над новым законопроектом, однако, пока его не приняли, правила призыва останутся без изменений. Кто будет подлежать мобилизации в феврале 2024 года – сообщает 24 Канал.

Важно Новый закон, выезд за границу и е-повестки: какой может быть мобилизация в феврале 2024 года

Кого могут призвать в феврале

Сейчас правила и порядок общей мобилизации определяют такие законы и нормативно-правовые акты:

"О мобилизационной подготовке и мобилизации",

"О воинской обязанности и военной службе",

Постановление Кабмина № 1487 об утверждении "Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов".

Приказ № 402 Министерства обороны об утверждении "Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

Согласно этим документам, продлится мобилизация в феврале 2024 года. Поскольку новый законопроект только зарегистрировали в Верховной Раде, то призыв будет осуществляться без изменений.

Так, в обязательном порядке мобилизации подлежат:

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья, если они имеют военный опыт;

сейчас мужчины в возрасте от 27 (а не 25, как планируется) до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья, если они не имеют опыта военной службы;

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые сняты и исключены с воинского учета, однако признаны годными или ограниченно годными на основании решений ВВК.

Также добровольно вступить в ряды армии могут мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, которые ранее не участвовали в выполнении срочной службы – на службу по контракту, а также люди с инвалидностью и те, кто получал отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам.

Как может измениться призыв после принятия нового законопроекта