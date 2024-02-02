Сейчас правительство работает над новым законопроектом, однако, пока его не приняли, правила призыва останутся без изменений. Кто будет подлежать мобилизации в феврале 2024 года – сообщает 24 Канал.
Важно Новый закон, выезд за границу и е-повестки: какой может быть мобилизация в феврале 2024 года
Кого могут призвать в феврале
Сейчас правила и порядок общей мобилизации определяют такие законы и нормативно-правовые акты:
- "О мобилизационной подготовке и мобилизации",
- "О воинской обязанности и военной службе",
- Постановление Кабмина № 1487 об утверждении "Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов".
- Приказ № 402 Министерства обороны об утверждении "Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".
Согласно этим документам, продлится мобилизация в феврале 2024 года. Поскольку новый законопроект только зарегистрировали в Верховной Раде, то призыв будет осуществляться без изменений.
Так, в обязательном порядке мобилизации подлежат:
- мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья, если они имеют военный опыт;
- сейчас мужчины в возрасте от 27 (а не 25, как планируется) до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья, если они не имеют опыта военной службы;
- мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые сняты и исключены с воинского учета, однако признаны годными или ограниченно годными на основании решений ВВК.
Также добровольно вступить в ряды армии могут мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, которые ранее не участвовали в выполнении срочной службы – на службу по контракту, а также люди с инвалидностью и те, кто получал отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам.
Как может измениться призыв после принятия нового законопроекта
- Сейчас законопроект о мобилизации только зарегистрировали в ВР и его рассмотрение еще не начинали. Если правительство его примет, то будут внесены определенные изменения в порядок мобилизации. В частности, чиновники предложили снизить предельный возраст призыва на военную службу с 27 лет до 25.
- Также в новом законопроекте предлагается создание электронного кабинета военнообязанного. Это позволит отправлять повестки в электронном формате.
- Кроме того, чиновники также предлагают, чтобы все люди с инвалидностью были освобождены от мобилизации. Говорится об освобождении от призыва всех трех групп.