В документе указано, что днем вручения электронной повестки будут считать день, когда ТЦК получит уведомление о доставке такой повестки в электронный кабинет призывника. Если документ появился в электронном кабинете уже после 17:00, днем вручения будет считаться следующий.

Обратите внимание Обновленный законопроект о мобилизации: все о документе, который подали в Раду

Повестка о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки может быть направлена гражданину через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста,

– говорится в сообщении.

Уклоняющихся могут наказывать из-за судебных решений

Кроме того, в законопроекте говорится, что уклоняющихся от мобилизации могут наказываться через судебные решения. Речь идет об условиях, предусмотренных частью 3 статьи 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Если военнообязанный или резервист не появится в определенный срок, его могут задержать и доставить в военкомат. Срок – в течение 15 дней. Если же задержать не удалось, решением суда могут: