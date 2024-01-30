У документі зазначено, що днем вручення електронної повістки вважатимуть день, коли ТЦК отримає сповіщення про доставку такої повістки в електронний кабінет призовника. Якщо ж документ з'явився в електронному кабінеті вже після 17:00, днем вручення вважатиметься наступний.

Зверніть увагу Оновлений законопроєкт про мобілізацію: все про документ, який подали у Раду

Повістка про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки може бути надіслана громадянину через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста,

– мовиться у повідомленні.

Ухилянтів можуть карати через судові рішення

Окрім того, у законопроєкті мовиться, що ухилянтів від мобілізації можуть карати через судові рішення. Мовиться про умови, передбачені частиною 3 статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Якщо військовозобов'язаний або резервіст не з'явиться у визначений термін, його можуть затримати та доставити військкомату. Термін – упродовж 15 днів. Якщо ж затримати не вдалося, рішенням суду можуть: