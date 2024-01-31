В доработанном законопроекте подчеркнули, что говорится исключительно о добровольной мобилизации. Также четко определены категории заключенных, которые не будут мобилизованы, передает 24 Канал.

ВажноОбновленный законопроект о мобилизации: все о документе, который подали в Раду

Кого из заключенных не будут мобилизовать

В обновленном законопроекте о мобилизации предлагают, что на военную службу во время мобилизации на особый период могут быть призваны осужденные лица. Речь идет исключительно о мобилизации по собственному желанию и тех, кто освобожден от отбывания наказания с испытанием.

Вместе с тем добровольно не будут мобилизованы заключенные, осужденные за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины. Также в обновленном законопроекте определены статьи, с какими преступлениями не могут быть призваны в армию. В частности, речь идет о следующих преступлениях:

402 – неповиновение;

403 – неисполнение приказа;

404 – сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению служебных обязанностей;

405 – угроза или насилие в отношении начальника;

406 – нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности;

408 – дезертирство;

409 – уклонения от военной службы путем самоувечья или иным способом;

410 – похищение присвоения вымогательства военнослужащим оружия боевых припасов взрывных или других боевых веществ средств передвижения;

411 – умышленное уничтожение или повреждение военного имущества;

426 – бездействие военной власти;

426-1 – превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий;

427 – сдача или оставление врагу средств ведения войны;

428 – оставление гибнущего военного корабля;

429 – самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием;

430 – добровольная сдача в плен;

431 – преступные действия находящегося в плену военнослужащего;

432 – мародерство;

433 – насилие над населением в районе военных действий;

437 – планирование подготовка развязывания и ведения агрессивной войны;

438 – нарушение законов и обычаев войны;

439 – применение оружия массового поражения;

440 – разработка производство приобретение хранения сбыт транспортировки оружия массового поражения;

441 – экоцид;

442 – геноцид.

Отметим, что в настоящее время в Украине осужденные не могут мобилизоваться в армию по собственному желанию. К слову, вопрос о мобилизации осужденных вызвало немало дискуссий. В частности, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступал против такого.

Главные изменения в новом законопроекте о мобилизации