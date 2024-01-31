В доработанном законопроекте подчеркнули, что говорится исключительно о добровольной мобилизации. Также четко определены категории заключенных, которые не будут мобилизованы, передает 24 Канал.
ВажноОбновленный законопроект о мобилизации: все о документе, который подали в Раду
Кого из заключенных не будут мобилизовать
В обновленном законопроекте о мобилизации предлагают, что на военную службу во время мобилизации на особый период могут быть призваны осужденные лица. Речь идет исключительно о мобилизации по собственному желанию и тех, кто освобожден от отбывания наказания с испытанием.
Вместе с тем добровольно не будут мобилизованы заключенные, осужденные за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины. Также в обновленном законопроекте определены статьи, с какими преступлениями не могут быть призваны в армию. В частности, речь идет о следующих преступлениях:
- 402 – неповиновение;
- 403 – неисполнение приказа;
- 404 – сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению служебных обязанностей;
- 405 – угроза или насилие в отношении начальника;
- 406 – нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности;
- 408 – дезертирство;
- 409 – уклонения от военной службы путем самоувечья или иным способом;
- 410 – похищение присвоения вымогательства военнослужащим оружия боевых припасов взрывных или других боевых веществ средств передвижения;
- 411 – умышленное уничтожение или повреждение военного имущества;
- 426 – бездействие военной власти;
- 426-1 – превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий;
- 427 – сдача или оставление врагу средств ведения войны;
- 428 – оставление гибнущего военного корабля;
- 429 – самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием;
- 430 – добровольная сдача в плен;
- 431 – преступные действия находящегося в плену военнослужащего;
- 432 – мародерство;
- 433 – насилие над населением в районе военных действий;
- 437 – планирование подготовка развязывания и ведения агрессивной войны;
- 438 – нарушение законов и обычаев войны;
- 439 – применение оружия массового поражения;
- 440 – разработка производство приобретение хранения сбыт транспортировки оружия массового поражения;
- 441 – экоцид;
- 442 – геноцид.
Отметим, что в настоящее время в Украине осужденные не могут мобилизоваться в армию по собственному желанию. К слову, вопрос о мобилизации осужденных вызвало немало дискуссий. В частности, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступал против такого.
Главные изменения в новом законопроекте о мобилизации
- В обновленном законопроекте чиновники пришли к согласию по уменьшению призывного возраста. Ныне предельный возраст для мобилизации 27 лет, в доработанном документе его снизили до 25 лет.
- Также чиновники предлагают вводить электронный кабинет военнообязанных, в которые будут поступать электронные повестки.
- Вместе с тем, в доработанном законопроекте определено, что люди с инвалидностью всех групп будут освобождены от военной службы. Это означает, что мобилизации людей с инвалидностью после принятия соответствующего законопроекта не будет.