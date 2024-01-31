В доработанном законопроекте подчеркнули, что говорится исключительно о добровольной мобилизации. Также четко определены категории заключенных, которые не будут мобилизованы, передает 24 Канал.

ВажноОбновленный законопроект о мобилизации: все о документе, который подали в Раду

Кого из заключенных не будут мобилизовать

В обновленном законопроекте о мобилизации предлагают, что на военную службу во время мобилизации на особый период могут быть призваны осужденные лица. Речь идет исключительно о мобилизации по собственному желанию и тех, кто освобожден от отбывания наказания с испытанием.

Вместе с тем добровольно не будут мобилизованы заключенные, осужденные за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины. Также в обновленном законопроекте определены статьи, с какими преступлениями не могут быть призваны в армию. В частности, речь идет о следующих преступлениях:

  • 402 – неповиновение;
  • 403 – неисполнение приказа;
  • 404 – сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению служебных обязанностей;
  • 405 – угроза или насилие в отношении начальника;
  • 406 – нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности;
  • 408 – дезертирство;
  • 409 – уклонения от военной службы путем самоувечья или иным способом;
  • 410 – похищение присвоения вымогательства военнослужащим оружия боевых припасов взрывных или других боевых веществ средств передвижения;
  • 411 – умышленное уничтожение или повреждение военного имущества;
  • 426 – бездействие военной власти;
  • 426-1 – превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий;
  • 427 – сдача или оставление врагу средств ведения войны;
  • 428 – оставление гибнущего военного корабля;
  • 429 – самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием;
  • 430 – добровольная сдача в плен;
  • 431 – преступные действия находящегося в плену военнослужащего;
  • 432 – мародерство;
  • 433 – насилие над населением в районе военных действий;
  • 437 – планирование подготовка развязывания и ведения агрессивной войны;
  • 438 – нарушение законов и обычаев войны;
  • 439 – применение оружия массового поражения;
  • 440 – разработка производство приобретение хранения сбыт транспортировки оружия массового поражения;
  • 441 – экоцид;
  • 442 – геноцид.

Отметим, что в настоящее время в Украине осужденные не могут мобилизоваться в армию по собственному желанию. К слову, вопрос о мобилизации осужденных вызвало немало дискуссий. В частности, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступал против такого.

Главные изменения в новом законопроекте о мобилизации

  • В обновленном законопроекте чиновники пришли к согласию по уменьшению призывного возраста. Ныне предельный возраст для мобилизации 27 лет, в доработанном документе его снизили до 25 лет.
  • Также чиновники предлагают вводить электронный кабинет военнообязанных, в которые будут поступать электронные повестки.
  • Вместе с тем, в доработанном законопроекте определено, что люди с инвалидностью всех групп будут освобождены от военной службы. Это означает, что мобилизации людей с инвалидностью после принятия соответствующего законопроекта не будет.