У доопрацьованому законопроєкті наголосили, що мовиться виключно про добровільну мобілізацію. Також чітко визначені категорії ув'язнених, які не будуть мобілізовані, передає 24 Канал.

Важливо Оновлений законопроєкт про мобілізацію: все про документ, який подали у Раду

Кого з ув'язнених не будуть мобілізувати

В оновленому законопроєкті про мобілізацію пропонують, що на військову службу під час мобілізації на особливий період можуть бути призвані засуджені особи. Мовиться виключно про мобілізацію за власним бажанням і тих, хто звільнений від відбування покарання з випробуванням.

Разом з тим, добровільно не будуть мобілізовані ув'язнені, які засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України. Також в оновленому законопроєкті визначено статті, з якими злочинами не можуть бути призвані до війська. Зокрема мовиться про наступні злочини:

  • 402 – непокора;
  • 403 – невиконання наказу;
  • 404 – опір начальникові або примушування його до порушення службових обов'язків;
  • 405 – погроза або насильство щодо начальника;
  • 406 – порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості;
  • 408 – дезертирство;
  • 409 – ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом;
  • 410 – викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування;
  • 411 – умисне знищення або пошкодження військового майна;
  • 426 – бездіяльність військової влади;
  • 426-1 – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень;
  • 427 – здача або залишення ворогові засобів ведення війни;
  • 428 – залишення гинучого військового корабля;
  • 429 – самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю;
  • 430 – добровільна здача в полон;
  • 431 – злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полоні;
  • 432 – мародерство;
  • 433 – насильство над населенням у районі воєнних дій;
  • 437 – планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни;
  • 438 – порушення законів та звичаїв війни;
  • 439 – застосування зброї масового знищення;
  • 440 – розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення;
  • 441 – екоцид;
  • 442 – геноцид.

Зазначимо, що наразі в Україні засуджені не можуть мобілізуватися до армії за власним бажанням. До слова, питання про мобілізацію засуджених викликало чимало дискусій. Зокрема Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виступав проти такого.

Головні зміни у новому законопроєкті про мобілізацію

  • В оновленому законопроєкті урядовці дійшли згоди щодо зменшення призовного віку. Нині граничний вік для мобілізації 27 років, у доопрацьованому документі його знизили до 25 років.
  • Також урядовці пропонують запроваджувати електронний кабінет військовозобов'язаних, до яких надходитимуть електронні повістки.
  • Разом з тим, у доопрацьованому законопроєкті визначено, що люди з інвалідністю всіх груп будуть звільнені від військової служби. Це означає, що мобілізації людей з інвалідністю після ухвалення відповідного законопроєкту не буде.