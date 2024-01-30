Этот документ четко дает перечень тех групп лиц, которые могут быть освобождены от мобилизации. Будет ли мобилизация людей с инвалидностью после принятия нового законопроекта о мобилизации – читайте в материале 24 Канала.
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Будет ли мобилизация людей с инвалидностью ІІІ группы
Согласно документу, который внес Кабинет Министров в Верховную Раду, люди с инвалидностью всех групп будут освобождены от военной службы. Это означает, что мобилизации людей с инвалидностью после принятия соответствующего законопроекта не будет.
В частности, в предыдущем варианте законопроекта о мобилизации в пункте об отсрочке забрали III группу инвалидности. Однако в новом варианте проекта закона убрали эту норму, поэтому людей, имеющих III группу инвалидности, нельзя принудительно привлекать к службе в армии.
В то же время, народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко комментируя новый законопроект о мобилизации отметил, что вероятно будет проведена проверка в отношении лиц, имеющих инвалидность, действительно ли она существует или была сфабрикована.
В частности, если законопроект примут тогда до конца 2024 года все мужчины в возрасте от 25 до 55 лет которым после 24 февраля 2022 года установили инвалидность II и III групп должны пройти повторный осмотр на негодность военной службы.
Эта норма не касается мужчин с инвалидностью II и III групп, получивших заболевания и ранения при защите Украины от агрессора.
Какие нормы прописаны в законопроекте о мобилизации
- Согласно законопроекту в Украине планируется ввести меры воздействия в отношении граждан, не исполняющих обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизации. В частности, если военнообязанный или резервист не явится ТЦК в определенный срок, то его могут задержать и доставить военкомата в течение 15 дней или же осуществить другие ограничения в отношении этого человека.
- Кроме того, в новом законопроекте хотят ввести повестки в военкоматы для украинцев через электронный кабинет. В документе указано, что днем вручения электронной повестки будут считать день, когда ТЦК получит уведомление о доставке такой повестки в электронный кабинет призывника. Если документ появился в электронном кабинете уже после 17:00 днем вручения будет считаться следующий.
- Также после принятия этого законопроекта в Украине могут отменить срочную службу. Вместо нее будет базовая военная подготовка. К тому же после мобилизации в течение двух – трех месяцев будет также обязательное военная подготовка.