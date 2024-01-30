В настоящее время призывной возраст украинских граждан составляет от 18 до 27 лет. Изменится ли призывной возраст после принятия законопроекта – читайте в материале 24 Канала.

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Изменится ли призывной возраст в Украине с новым законопроектом

Согласно новому законопроекту, чиновники предлагают уменьшить предельную цифру призывного возраста от 27 до 25 лет. То есть теперь военнообязанными мужчины будут становиться с 25 лет, а от 18 до 25 будут считаться призывниками.

Следует отметить, что об уменьшении призывного возраста для украинцев говорится не впервые. В частности, еще 30 мая 2023 года Верховная Рада проголосовала за изменения в закон уменьшив конституционным большинство призывной возраст до 25 лет.

В июне 2023 года закон подписал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передав документ президенту. Однако Владимир Зеленский с 5 июня до сих пор не подписал закон, принятый украинским парламентом.

В то же время во время своей конференции глава государства подчеркивал, что может подписать закон относительно снижения призывного возраста с 27 лет до 25. Однако, как он сказал, для этого нужны аргументы.

Обратите внимание! Сейчас эти нормы только предложения. Законопроект еще будет проходить несколько разбирательств в комиссиях Верховной Рады, прежде чем попадет на голосование к нардепам, поэтому определенные нормы еще могут быть подкорректированы.

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