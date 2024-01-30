В обновленном законопроекте о мобилизации четко прописаны какие категории украинок можно привлекать на службу в армию. Что изменится в мобилизации женщин после принятие законопроекта – читайте в материале 24 Канала.

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Как изменится мобилизация женщин

Согласно новому законодательству, мобилизация женщин в Украине останется по таким же пунктам, как и была до этого.

В частности, в ряды ВСУ будут мобилизовать женщин только в следующих случаях:

пригодные женщины имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность – подлежат учету;

имеющие специальность или профессию схожей с военно-учетной специальностью – по желанию;

женщины на учете могут быть призваны или привлечены для оборонных работ в военное время – добровольно.

Таким образом, принудительно мобилизовать всех украинок в армию согласно новому законопроекту не будут. Все указанные выше пункты были также прописаны и в прошлом законопроекте, который предлагал Кабинет Министров.

Обратите внимание! Сейчас эти нормы только предложения. Законопроект еще будет проходить несколько разбирательств в комиссиях Верховной Рады, прежде чем попадет на голосование к нардепам, поэтому определенные нормы еще могут быть подкорректированы.

Какие еще нормы прописаны в новом законопроекте о мобилизации