У оновленому законопроєкті про мобілізацію чітко прописано, які категорії українок можна залучати на службу в армію. Що зміниться у мобілізації жінок після ухвалення законопроєкту – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Як зміниться мобілізація жінок в Україні

Згідно із новим законодавством мобілізація жінок в Україні лишиться за такими ж пунктами, як і була до цього.

Зокрема, до лав ЗСУ мобілізуватимуть жінок лише у таких випадках:

придатні жінки, які мають медичну чи фармацевтичну спеціальність – підлягають обліку;

ті, що мають спеціальність або професію, споріднену з військово-обліковою спеціальністю – за бажанням.

жінки на обліку можуть бути призвані або залучені для оборонних робіт у воєнний час – добровільно.

Таким чином примусово мобілізувати всіх українок до армії, згідно з новим законопроєктом, не будуть. А всі зазначені вище пункти були також прописані й в минулому законопроєкті, який пропонував Кабінет Міністрів.

Зверніть увагу! Наразі ці норми лише є пропозиціями. Законопроєкт ще буде проходити кілька розглядів у комісіях Верховної Ради, перш ніж попаде на голосування до нардепів, тому певні норми, ще можуть бути підкориговані.

Які ще норми прописані у новому законопроєкті про мобілізацію