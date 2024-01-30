Оновлений законопроєкт про мобілізацію містить у собі перелік осіб, які не підлягають призову до ЗСУ. У документі згадується відстрочка. Її на 6 місяців отримають строковики, які були звільнені з цієї служби під час воєнного стану.

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Кого хочуть звільнити від мобілізації

Законопроєкт передбачає звільнення від мобілізації на особливий період здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти. Однак мовиться лише про тих, хто навчається за денною або дуальною формами. Також призову не підлягають здобувачі того рівня освіти, що який є вищим за раніше здобутий без урахування спеціальності (фаху). Крім цього мобілізація не розповсюджується на інтернів, докторантів та працівників закладів фахової передвищої освіти.

Також призову під час мобілізації не підлягають:

Жінки та чоловіки, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

Жінки та чоловіки, які мають дитину (або кілька дітей) до 18 років, якщо другий з батьків визначений зниклим безвісти або помер чи був позбавлений прав;

Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років (крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів).

Також мобілізації не підлягають ті, кого звільнили з військової служби у запас через перебування у російському полоні. Таких людей можна мобілізовувати лише за їхньою згодою.