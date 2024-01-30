Важливо знати, з якого віку відбувається мобілізація в Україні у 2024 році та чи можуть зараз призвати чоловіків у віці до 27 років, інформує 24 Канал.
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З якого віку відбувається мобілізація в Україні
Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби пропонує зменшити призовний вік для чоловіків із 27 до 25 років.
Однак, відомо, що наразі цей документ відкликали та відправили на доопрацювання.
Юрист Ростислав Кравець розповів, з якого віку можуть мобілізувати в Україні у 2024 році. За словами правознавця, загальна мобілізація в Україні відбувається для чоловіків від 18 до 60 років.
При цьому:
- На військову службу можуть призивати чоловіків від 18 до 27 років. Тобто, мобілізувати до 27 років можуть чоловіків, які мають статус військовозобов'язаного.
- Українців, що не досягли 27 років, не служили в армії та не мають статусу призовника, мобілізувати не можуть. У цьому випадку раніше 27 років призов відбувається лише за їхньою згодою.
Тобто, за словами юриста, якщо чоловік не військовозобов'язаний, не служив в армії, мобілізувати його на військову службу можуть з 27 років.
Законопроєкт про мобілізацію: останні новини
- 30 січня стало відомо, що в Україні допрацьовували закон про зміни до процесу мобілізації. ЗМІ повідомляють, що новий проєкт цього закону затвердили. Наступним етапом буде розгляд нового законопроєкту у Верховній Раді. Минулого разу документ відправили на допрацювання через те, що він містив пункти, з якими не всі були згодні.
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що розгляд цього законопроєкту мав би відбутися 6 лютого. За словами Арахамії, з огляду на те, що армія потребує цього закону, то він хотів би, щоб за нього проголосували в першому читанні і в цілому.
- Також відомо, що першу версію законопроєкту та правки до нього депутати вивчали протягом декількох днів, а згодом "змусили уряд забрати" документ на доопрацювання. Є імовірність, що через опір двох опозиційних фракцій проголосувати за законопроєкт у цілому не вдасться.