Важливо знати, з якого віку відбувається мобілізація в Україні у 2024 році та чи можуть зараз призвати чоловіків у віці до 27 років, інформує 24 Канал.

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З якого віку відбувається мобілізація в Україні

Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби пропонує зменшити призовний вік для чоловіків із 27 до 25 років.

Однак, відомо, що наразі цей документ відкликали та відправили на доопрацювання.

Юрист Ростислав Кравець розповів, з якого віку можуть мобілізувати в Україні у 2024 році. За словами правознавця, загальна мобілізація в Україні відбувається для чоловіків від 18 до 60 років.

При цьому:

На військову службу можуть призивати чоловіків від 18 до 27 років. Тобто, мобілізувати до 27 років можуть чоловіків, які мають статус військовозобов'язаного.

Довідка! Військовозобов'язані чоловіки – це особи, які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань на особливий період.

Українців, що не досягли 27 років, не служили в армії та не мають статусу призовника, мобілізувати не можуть. У цьому випадку раніше 27 років призов відбувається лише за їхньою згодою.

Тобто, за словами юриста, якщо чоловік не військовозобов'язаний, не служив в армії, мобілізувати його на військову службу можуть з 27 років.

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