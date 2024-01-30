Важно знать с какого возраста происходит мобилизация в Украинев 2024 году и могут ли сейчас призвать мужчин в возрасте до 27 лет, информирует 24 Канал.

Смотрите такжеКак ВЛК определяет степень пригодности к службе: последние обновления

С какого возраста происходит мобилизация в Украине

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации военного учета и прохождения военной службы предлагает уменьшить призывной возраст для мужчин с 27 до 25 лет.

Однако известно, что этот документ отозвали и отправили на доработку.

Юрист Ростислав Кравец рассказал, с какого возраста могут мобилизовать в Украине в 2024 году. По словам правоведа, общая мобилизация в Украине происходит для мужчин от 18 до 60 лет.

При этом:

На военную службу могут призывать мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. То есть мобилизовать до 27 лет могут мужчины, которые имеют статус военнообязанного.

Справка! Военнообязанные мужчины это лица, находящиеся в запасе для комплектования ВСУ и других военных формирований на особый период.

Украинцев, не достигших 27 лет, не служивших в армии и которые не имеют статуса призывника мобилизовать не могут. В этом случае ранее 27 лет призыв проходит только с их согласия.

То есть по словам юриста, если мужчина не военнообязанный не служил в армии, мобилизовать его на военную службу могут с 27 лет.

Законопроект о мобилизации: последние новости