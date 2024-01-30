Важно знать с какого возраста происходит мобилизация в Украинев 2024 году и могут ли сейчас призвать мужчин в возрасте до 27 лет, информирует 24 Канал.
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С какого возраста происходит мобилизация в Украине
Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации военного учета и прохождения военной службы предлагает уменьшить призывной возраст для мужчин с 27 до 25 лет.
Однако известно, что этот документ отозвали и отправили на доработку.
Юрист Ростислав Кравец рассказал, с какого возраста могут мобилизовать в Украине в 2024 году. По словам правоведа, общая мобилизация в Украине происходит для мужчин от 18 до 60 лет.
При этом:
- На военную службу могут призывать мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. То есть мобилизовать до 27 лет могут мужчины, которые имеют статус военнообязанного.
- Украинцев, не достигших 27 лет, не служивших в армии и которые не имеют статуса призывника мобилизовать не могут. В этом случае ранее 27 лет призыв проходит только с их согласия.
То есть по словам юриста, если мужчина не военнообязанный не служил в армии, мобилизовать его на военную службу могут с 27 лет.
Законопроект о мобилизации: последние новости
- 30 января стало известно, что в Украине дорабатывали закон об изменениях в процесс мобилизации. СМИ сообщают, что новый проект этого закона утвердили. Следующим этапом будет рассмотрение нового законопроекта в Верховной Раде. В прошлый раз документ отправили на доработку из-за того, что он содержал пункты, с которыми не все были согласны.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал что рассмотрение этого законопроекта должен был состояться 6 февраля. По словам Арахамии, учитывая, что армия нуждается в этом законе, он хотел бы, чтобы за него проголосовали в первом чтении и в целом.
- Также известно, что первую версию законопроекта и правки к нему депутаты изучали в течение нескольких дней, а впоследствии "заставили правительство забрать" документ на доработку. Есть вероятность, что из-за сопротивления двух оппозиционных фракций проголосовать за законопроект в целом не удастся.