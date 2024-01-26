Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, когда же депутаты рассмотрят законопроект о мобилизации. Об этом он сообщил в ходе дискуссии "2024: сценарии для страны" в рамках проекта LB.ua и EFI Group "Новая страна".
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Когда Верховная Рада рассмотрит законопроект о мобилизации
6 февраля будет проголосовано первое чтение. Я бы хотел, понимая, что армия ждет этого законопроекта, проголосовать в первом и целом,
– сказал Арахамия.
То есть ждать осталось совсем недолго.
Рассмотрение законопроекта о мобилизации может быть по спецпроцедуре
Первую версию законопроекта и правки к нему депутаты изучали несколько дней, а затем "заставили правительство забрать" документ на доработку. Поэтому есть вероятность, что из-за сопротивления двух оппозиционных фракций проголосовать за законопроект в целом не удастся.
"Поэтому мы сделаем перерыв на неделю, проголосуем сокращение сроков, и через неделю, 13 или 14, проголосуем во втором чтении. Пойдем по спецпроцедуре, как-нибудь там высидим и сделаем это для того, чтобы это проголосовать", – объяснил он.
Другие заявления Арахамии
- Он предложил Владимиру Зеленскому раскрыть данные о потерях Украины в полномасштабной войне. Сейчас эти сведения составляют военную тайну.
- По словам Арахамии, общество уверено, что наше государство потеряло сто тысяч человек. Но "осознание настоящих потерь Украины в войне покажет, что они не так велики, как себе представляют".
- Также глава фракции "Слуга народа" рассказал про сертификаты военнообязанных. Их введут для лиц от 27 до 60 лет в рамках цифровизации. Это нужно, чтобы государство понимало, какой мобилизационный ресурс у него есть.