Согласно принятым законопроектом №10062, в Украине будет происходить постепенная цифровизация армии. Там, в частности, содержатся пункты о возможности создания и использования цифрового военно-учетного документа – сертификата.
Смотрите также Самое недооцененное войско: почему Украина опустилась на 18 место сильнейших армий мира
Подробности о сертификатах
Давид Арахамия рассказал, что в рамках мобилизационного процесса в Украине будут внедрены сертификаты военнообязанных. Будет действовать это для лиц мобилизационного возраста– то есть для граждан в возрасте от 27 до 60 лет. Ранее планировалось, что их будет иметь каждое лицо призывного возраста.
Сделать это таким образом для того, чтобы мы как государство понимали, какой у нас мобресурс,
– объяснил глава фракции "Слуга народа".
Именно глава партии надеется, что новая модель заработает уже через четыре месяца
Отдельно Арахамия отметил целесообразность так называемой "смартмобилизации". То есть при мобилизации украинца учитывали все его навыки, образование, то, чем он занимался в гражданской жизни. По словам главы фракций, люди хотят видеть, что государство будет заботиться о них должным образом.
Цифровизация армии
- 16 января Верховная Рада приняла в целом законопроект №10062 о реестрах для военного учета. В Минобороны убеждены, что он есть "критически важным для обороноспособности Украины". Законопроект будет способствовать быстрому сбору, обработке и использованию военных данных, а также переведет услуги в удобный цифровой формат.
- Одним из новшеств станет портал электронных услуг для военнослужащих и военнообязанных. Через него появится возможность предоставления статуса УБД онлайн, офлайн и автоматически при наличии необходимых данных в системе.
- Как рассказал секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности, полковник СБУ Роман Костенко, кабинет станет сервисом, куда будет "стекать" вся информация о человеке из разных баз данных. Сюда входит и налоговая, и пограничная база и так далее. Человек сможет не тратить время, идти в ТЦК и обновлять информацию о себе.