Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности, полковник СБУ Роман Костенко. Была уже информация, что такой сервис заработает во втором квартале 2024 года.

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Какие изменения будут после появления электронного кабинета военнообязанных

Как подчеркнул Костенко, электронный кабинет военнообязанного будет сервисом, куда будет "стекать" вся информация о человеке из разных баз данных. Сюда входит и налоговая, и пограничная база. Человек сможет не тратить время, чтобы идти в ТЦК и обновлять информацию о себе.

Всё будет туда подтягиваться. Кроме того, человек сможет подавать информацию в этот сервис самостоятельно (и дистанционно – 24 Канал). Если что-нибудь не подтянется, то можно самому это сделать. К примеру, внести данные об изменении места жительства. ТЦК будет видеть, в каком состоянии вообще человек. Можно ли его призывать или нет,

– сказал Костенко.

Несмотря на это, возможность прийти в военкомат и лично обновить данные будет оставаться. Ведь не все люди имеют доступ в интернет. Особенно это касается прифронтовых территорий.

Обратите внимание! Пока неизвестно, смогут ли ТЦК отправлять повестки через электронный кабинет военнообязанного. Все зависит от того, примут ли такие поправки в законе о мобилизации.

Важно, чтобы была надлежащая защита такой информации. Очевидно, что россияне попытаются сломать эту систему, чтобы извлечь данные о военнообязанных. Однако известно, что конкретно этот реестр будет размещен на территории Украины, а не в облаке.

Кроме того, согласно недавно принятому законопроекту 10062, Украина сможет размещать некоторые данные в облачных сервисах стран-членов НАТО. Важно подойти к этому вопросу с умом.

Минобороны просило нас с самого начала и, чтобы мы разрешили держать реестр военнообязанных в облаках за границей. Это тайная информация. Мы этого не разрешили. Но другая информация, например, о системах боевого управления… Такие 228 депутатов проголосовали за это. Теперь информация, имеющая гриф "секретно", может быть передана за границу, чтобы хранить на серверах частных компаний. Я считаю, что это неправильно,

– сказал Костенко.

По его мнению, важно, чтобы на заграничные облачные сервисы не передавали важные для Сил обороны данные. Ведь оккупанты явно попытаются их достать.

Цифровизация армии: коротко