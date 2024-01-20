Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности, полковник СБУ Роман Костенко. Была уже информация, что такой сервис заработает во втором квартале 2024 года.
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Какие изменения будут после появления электронного кабинета военнообязанных
Как подчеркнул Костенко, электронный кабинет военнообязанного будет сервисом, куда будет "стекать" вся информация о человеке из разных баз данных. Сюда входит и налоговая, и пограничная база. Человек сможет не тратить время, чтобы идти в ТЦК и обновлять информацию о себе.
Всё будет туда подтягиваться. Кроме того, человек сможет подавать информацию в этот сервис самостоятельно (и дистанционно – 24 Канал). Если что-нибудь не подтянется, то можно самому это сделать. К примеру, внести данные об изменении места жительства. ТЦК будет видеть, в каком состоянии вообще человек. Можно ли его призывать или нет,
– сказал Костенко.
Несмотря на это, возможность прийти в военкомат и лично обновить данные будет оставаться. Ведь не все люди имеют доступ в интернет. Особенно это касается прифронтовых территорий.
Важно, чтобы была надлежащая защита такой информации. Очевидно, что россияне попытаются сломать эту систему, чтобы извлечь данные о военнообязанных. Однако известно, что конкретно этот реестр будет размещен на территории Украины, а не в облаке.
Кроме того, согласно недавно принятому законопроекту 10062, Украина сможет размещать некоторые данные в облачных сервисах стран-членов НАТО. Важно подойти к этому вопросу с умом.
Минобороны просило нас с самого начала и, чтобы мы разрешили держать реестр военнообязанных в облаках за границей. Это тайная информация. Мы этого не разрешили. Но другая информация, например, о системах боевого управления… Такие 228 депутатов проголосовали за это. Теперь информация, имеющая гриф "секретно", может быть передана за границу, чтобы хранить на серверах частных компаний. Я считаю, что это неправильно,
– сказал Костенко.
По его мнению, важно, чтобы на заграничные облачные сервисы не передавали важные для Сил обороны данные. Ведь оккупанты явно попытаются их достать.
Цифровизация армии: коротко
- 16 января Верховная Рада приняла законопроект №10062, где речь идет о реестрах военного учета. Как отмечают, он поможет цифровизировать армию, что упростит многие процессы.
- По мнению нардепа и заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева, этот законопроект упростит работу ТЦК. Также он поможет убрать такое "явление" как хватание людей на улице.
- Какую именно информацию теперь получит ТЦК – читайте по ссылке на сайте 24 Канала.