Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

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Михайлова резко ответила комментаторам о "бусификации"

Доброволица, парамедик раскритиковала тех, кто шутит в сети о "бусификации".

Почему-то "бусифицированных" считают какими-то "отбросами", которых поймали. А так происходит только потому, что они где-то не имеют возможности просто откупиться. А на самом деле в этой стране должны быть бусифицированными все. Потому что кто-то себе считает, что он может заплатить, сколько сейчас, там 5 – 10 тысяч долларов, и получить отсрочку от армии, или уехать, переплестись через Тису. Всех на фронт,

– заявила Алина Михайлова.

Руководитель медицинской службы "УЛЬФ", подчеркнула, ей крайне неприятны шутки о "бусифицированных", ведь все эти люди на войне. Тем временем комментаторы сидят дома.