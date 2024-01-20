Про це 24 Каналу розповів народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки, полковник СБУ Роман Костенко. Вже була інформація, що такий сервіс запрацює у другому кварталі 2024 року.

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Які зміни будуть після появи електронного кабінету військовозобов'язаних

Як наголосив Костенко, електронний кабінет військовозобов'язаного буде сервісом, куди "стікатиме" уся інформація про людину з різних баз даних. Сюди входить і податкова, і прикордонна база тощо. Людина зможе не витрачати час, щоб іти у ТЦК та оновлювати інформацію про себе.

Все буде туди підтягуватися. Крім того, людина зможе подавати інформацію до цього сервісу самостійно (та дистанційно – 24 Канал). Якщо щось не підтягнеться, то можна самому це зробити. До прикладу, внести дані про зміну місця проживання. ТЦК бачитиме, в якому взагалі стані людина. Чи можна її призивати, чи ні,

– сказав Костенко.

Попри це, можливість прийти до військкомату та особисто оновити дані залишатиметься. Адже не всі люди мають доступ до інтернету. Особливо це стосується прифронтових територій.

Зверніть увагу! Поки невідомо, чи зможуть ТЦК відправляти повістки через електронний кабінет військовозобов'язаного. Все залежить від того, чи ухвалять такі правки у законі про мобілізацію.

Важливо, аби був належний захист такої інформації. Очевидно, що росіяни спробують зламати цю систему, аби витягнути дані про військовозобов'язаних. Однак відомо, що конкретно цей реєстр буде розміщений на території України, а не в "хмарі".

Крім того, згідно із нещодавно ухваленим законопроєктом 10062 Україна зможе розміщувати деякі дані у хмарних сервісах країн-членів НАТО. Важливо підійти до цього питання з розумом.

Міноборони просило нас з самого початку, аби ми дозволили тримати реєстр військовозобов'язаних в хмарах за кордоном. Це – таємна інформація. Ми цього не дозволили. Але інша інформація, до прикладу, про системи бойового управління… Таки 228 депутатів проголосувало за це. Тепер інформація, яка має гриф "таємно", може бути передана за кордон, щоб зберігалася на серверах приватних компаній. Я вважаю, що це неправильно,

– сказав Костенко.

На його думку, важливо, аби на закордонні хмарні сервіси не передавали важливі для Сил оборони дані. Адже окупанти явно спробують їх дістати.

Цифровізація армії: коротко