Про прийняття законопроєкту №10062 у своєму телеграм-каналі повідомив нардеп Ярослав Железняк. "За" проголосували 249 депутатів.

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Законопроєкт №10062 прийнято

Українські військові та Міноборони довго чекали на прийняття законопроєкту щодо реєстрів військового обліку. 16 січня Верховна Рада прийняла його в цілому.

Після довгих і складних дискусій і провалу багатьох правок законопроєкт №10062 щодо реєстрів для військового обліку прийнято в цілому,

– написав Ярослав Железняк.

Що дає законопроєкт про реєстри військовозобов'язаних

Прийняття законопроєкту №10062 дуже чекали у Міноборони та Генштабі. У міністерстві переконані, що він є "критично важливим для обороноздатності України".

У відомстві пояснили, що реалізація його положень сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних, а також нарешті переведе послуги та процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат.

Реєстр призовників, військовозобовʼязаних та резервістів буде досконалішим, налагодиться взаємодія між всіма реєстрами та даними щодо військового обліку тощо.

Також завдяки прийнятому законопроєкту буде створено реєстр військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, який дозволить забезпечити надання онлайн-послуг військовослужбовцям.

На додачу, військовослужбовці та військовозобов'язані отримають портал електронних послуг. Наприклад, з’явиться можливість надання статусу УБД онлайн, офлайн та автоматично при наявності необхідних даних в системі.

А ще тепер буде можливість створення і використання цифрового військового-облікового документу (сертифікату).

Новий законопроєкт посилить кіберзахист і вплине на роботу ППО

Окрім наведених вище переваг, законопроєкт допоможе Міноборони посилити кіберзахист та дасть право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО.

Це допоможе вивільнити засоби ППО, які наразі захищають національні дата-центри від постійних ракетних обстрілів. Завдяки цьому звільнені ресурси будуть використовувати для прикриття інших об’єктів військової та цивільної інфраструктури.

Разом з цим з'явиться низка інших бонусів: