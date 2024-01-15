Наталія Калмикова заявила в ефірі телемарафону, що вони б хотіли, щоб мовилось про декілька днів. Однак пояснила, що документ має пройти певний шлях узгодження в уряді, пише 24 Канал.
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Коли Кабмін внесе в Раду новий проєкт закону про мобілізацію
Наталія Калмикова наголосила, що нова редакція законопроєкту буде у парламенті вже найближчим часом, проте до цього документ має пройти певний шлях узгодження в уряді.
За її словами, проєкт закону потрібен якомога швидше, адже це в інтересах військових на передовій, які захищають Україну вже майже 2 роки.
Ми б хотіли, щоб це були дні, але ми розуміємо, що це буде швидше за все кілька тижнів,
– заявила заступниця Умєрова, відповідаючи на питання про терміни внесення проєкту закону в Раду.
Також Наталія Калмикова зазначила, що норми проєкту закону почнуть реалізувати після його прийняття, як очікують, упродовж тижнів чи місяця.
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Проєкт закону про мобілізацію
- Кабінет Міністрів України 25 грудня 2023 року вніс у Верховну Раду проєкт закону про мобілізацію, який викликав ажіотаж у суспільстві. Згідно з ним, поліції хочуть надати можливість вручити повістки, ухилянтів каратимуть обмеженням прав. Своєю чергою мобілізовані, які прослужили 36 місяців, мають отримати право звільнитися з військової служби.
- Вже 11 січня Кабмін відкликав проєкт закону про мобілізацію. У той же день міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Міноборони підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію.
- Глава фракції "Слуг народу" Давид Арахамія запевняв, що наразі не обговорювалися терміни повторного внесення законопроєкту про мобілізацію до Верховної Ради.