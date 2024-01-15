Наталія Калмикова заявила в ефірі телемарафону, що вони б хотіли, щоб мовилось про декілька днів. Однак пояснила, що документ має пройти певний шлях узгодження в уряді, пише 24 Канал.

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Коли Кабмін внесе в Раду новий проєкт закону про мобілізацію

Наталія Калмикова наголосила, що нова редакція законопроєкту буде у парламенті вже найближчим часом, проте до цього документ має пройти певний шлях узгодження в уряді.

За її словами, проєкт закону потрібен якомога швидше, адже це в інтересах військових на передовій, які захищають Україну вже майже 2 роки.

Ми б хотіли, щоб це були дні, але ми розуміємо, що це буде швидше за все кілька тижнів,

– заявила заступниця Умєрова, відповідаючи на питання про терміни внесення проєкту закону в Раду.

Також Наталія Калмикова зазначила, що норми проєкту закону почнуть реалізувати після його прийняття, як очікують, упродовж тижнів чи місяця.

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Проєкт закону про мобілізацію