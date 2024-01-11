Кабмін відкликав свій законопроєкт про мобілізацію. Однак інформація потребує офіційного підтвердження.

Дивіться також Мобілізація через лотерею․ Як це працює в США, чи підходить Україні і кого відправляють на фронт

Про рішення ще мають повідомити

Кабінет міністрів мав позапланово зустрітися 11 січня для того, щоб обговорити можливість відкликання законопроєкту про мобілізацію. За інформацією джерел, рішення про відкликання таки ухвалили.

Найближчим часом уряд має подати в Раду доопрацьований законопроєкт, який буде враховувати всі пропозиції.

Законопроєкт доопрацюють