Кабмин отозвал свой законопроект о мобилизации. Однако информация требует официального подтверждения.

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О решении еще должны сообщить

Кабинет министров должен был внепланово встретиться 11 января для того, чтобы обсудить возможность отзыва законопроекта о мобилизации. По информации источников, решение об отзыве приняли.

В ближайшее время правительство должно подать в Раду доработанный законопроект, который будет учитывать все предложения.

Законопроект доработают