Кабмин отозвал свой законопроект о мобилизации. Однако информация требует официального подтверждения.
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О решении еще должны сообщить
Кабинет министров должен был внепланово встретиться 11 января для того, чтобы обсудить возможность отзыва законопроекта о мобилизации. По информации источников, решение об отзыве приняли.
В ближайшее время правительство должно подать в Раду доработанный законопроект, который будет учитывать все предложения.
Законопроект доработают
- В четверг, 11 января, состоялось закрытое совещание с военным командованием и заседание Согласительного совета в закрытом режиме. Законопроект о мобилизации решили вернуть на доработку . Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа". Давид Арахамия рассказал, что инициатору законопроекта также будут переданы предложения, наработанные на Комитете и в рабочих группах.
- Он отметил, что главный вопрос – это именно законопроект №10378 по совершенствованию мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.
- Заместитель председателя комитета Совета по обороне Чернев сказал, что возвращение на доработку, это лучшее, что может произойти с этим законопроектом". По словам нардепа, доработка в Кабмине «может быть даже быстрее», чем это произошло бы в сессионном зале.