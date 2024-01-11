Про це повідомив голова фракції "Слуга народу". Давид Арахамія розповів, що ініціатору законопроєкту також передадуть пропозиції, напрацьовані на Комітеті та у робочих групах.
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Повертають на доопрацювання разом з пропозиціями
Арахамія зазначив, що на нараді були Головнокомандувач ЗСУ Залужний, начальник Генштабу Шаптала, міністр оборони Умєров, керівництво Верховної Ради, голови фракцій та комітетів.
Зауважив, що головне питання – це саме законопроєкт №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.
Також депутат додав, що його обговорювали в Комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки в закритому режимі, з дотриманням вимог законодавства щодо роботи з таємною інформацією.
Було багато дискусій. Ми розуміємо запит військового командування і готові йти назустріч. Але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Про це відкрито сказали військовому командуванню,
– підкреслив голова фракції.
Додав, що всі політсили зрозуміли й підтримують необхідність мобілізації. Арахамія зазначив, що за результатами наради, законопроєкт повертається ініціатору.
"Одночасно передаємо пропозиції напрацьовані на Комітеті та у робочих групах", – повідомив нардеп.
Коротко, що цьому передувало
- Зауважимо, що ввечері 10 січня ЗМІ з посиланням на джерела у фракції "Слуга народу" повідомляли, що законопроєкт повернуть назад до Кабміну на доопрацювання.
- Зокрема, співрозмовник видання зазначив, що 11 січня Комітет має ухвалити рішення відправити законопроєкт на доопрацювання, проголосувати в залі. Далі "Кабмін одразу внесе нову версію і в п'ятницю зал проголосує новий текст, якщо все піде за планом".
- Також ЗМІ писали, що Арахамія збирав "слуг", аби обговорити законопроєкт про мобілізацію. Втім, згодом сам нардеп заявив, що буцімто здивований інформацією про "якісь рішення фракції". Окрім того, закликав довіряти лише офіційним джерелам.
- Також Арахамія зазначав, що всі рішення щодо розгляду законопроєктів ухвалюватимуть на Погоджувальній раді. Додав, що туди запросили військове командування та керівництво Міноборони.