Раніше стало відомо, що Кабмін офіційно відкликав законопроєкт про мобілізацію. Вже за лічені хвилини міністр оборони заявив про готовність нової редакції.

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Що відомо про нову редакцію законопроєкту

Умєров наголосив, що українські захисники та захисниці потребують:

ротацій;

відпусток;

можливості відновитися.

Воїни ЗСУ мають право знати, що їх чекає далі, а також – планувати власне життя. Саме законопроєкт про мобілізацію має встановити чіткий термін служби по мобілізації. Міністр зауважив, що це – потрібно кожному воїну.

Наша команда вже підготувала нову редакцію законопроекту з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки,

– мовиться у повідомленні.

