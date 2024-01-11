Раніше стало відомо, що Кабмін офіційно відкликав законопроєкт про мобілізацію. Вже за лічені хвилини міністр оборони заявив про готовність нової редакції.
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Що відомо про нову редакцію законопроєкту
Умєров наголосив, що українські захисники та захисниці потребують:
- ротацій;
- відпусток;
- можливості відновитися.
Воїни ЗСУ мають право знати, що їх чекає далі, а також – планувати власне життя. Саме законопроєкт про мобілізацію має встановити чіткий термін служби по мобілізації. Міністр зауважив, що це – потрібно кожному воїну.
Наша команда вже підготувала нову редакцію законопроекту з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки,
– мовиться у повідомленні.