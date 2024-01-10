Ухвалення законопроєкту про лобізм є вимогою, на якій наполягали партнери, зокрема з Єврокомісії, інформує 24 Канал.

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Рада ухвалила законопроєкт про лобіювання

"За" проголосували 309 народних обранців.

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк розповів, що сам він за ухвалення закону не голосував та зауважив, що відповідного закону немає в країнах Євросоюзу.

Проте додав, що обов'язково подасть правки до другого читання, щоб, як він зазначив, "трошки врегулювати політичний вплив різних представників і радників Офісу Президента".

Важливість законопроєкту

Це важливий крок до обмеження впливу олігархів, чи будь-яких інших осіб, компаній, які хочуть, щоб на їхню користь приймалися певні нормативні документи, - на чиновників, центральну, місцеву владу тощо,

– зазначив голова комітету з питань правової політики, народний депутат "Слуги Народу" Денис Маслов.

За його словами, всі подібні контакти будуть вчинятися лише компаніями чи особами, які будуть зареєстровані в спеціальному реєстрі, де вони вказуватимуть предмет своєї лобістської діяльності, кінцеву мету такої діяльності, яким чином вони це роблять, з ким контактують, і від кого отримують за це кошти.

Навіщо потрібен цей закон

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк прокоментувала важливість прийняття проєкту закону про доброчесне лобіювання.

Лобіст, лобіювання в українській суспільній думці має автоматично негативне забарвлення і не дивно, адже роками політики сприяли такому сприйняттю, не даючи ніякого законодавчого унормування лобіювання, залишаючи тим самим тільки негативний сенс,

– зазначила Шуляк.

Політикиня пояснила навіщо потрібен закон про лобіювання:

визначає правові засади лобіювання і встановлює прозорі механізми;

щоб кожен громадянин бачив усі потенційні впливи, які вчиняються на народних депутатів;

права та обов’язки суб’єктів лобіювання;

правила етичної поведінки суб’єктів лобіювання;

створення Реєстру прозорості, адміністратором якого є Національне агентство з питань запобігання корупції;

порядок реєстрації у Реєстрі прозорості та доступ до Реєстру (відкритий і безкоштовний);

звітність суб’єкта лобіювання, що вноситься до Реєстру прозорості.

Деталі щодо закону про лобіювання: коротко