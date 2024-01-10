Тьєррі Бретон переконаний, що ЄС ще може досягти мети щодо виробництва 1 мільйона артилерійських снарядів до весни 2024 року, які потім можна буде передати Україні.

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"Ми будемо дотримуватися наших зобов'язань"

Я хочу сказати вам сьогодні тут, що ми будемо дотримуватися наших зобов'язань,

– заявив єврокомісар.

Бретон зазначив, що для досягнення цієї мети необхідно скоротити експорт до країн, що не входять до ЄС. Окрім того, потрібна впевненість, що уряди країн-членів чинять тиск на свою збройову промисловість, аби наростити виробництво.

"Ми лише Європейська комісія", – попередив він, водночас підкреслив, що "абсолютно" можливо досягти мільйонної мети до березня або квітня.

Посадовець переконаний, що ЄС може бути на одному рівні з Росією щодо виробництва зброї упродовж 18 місяців – двох років. Також заявив, що для Євросоюзу надзвичайно важливо мати такий же потенціал.

Politico зазначило, що єврокомісар розкритикував офіційних осіб за їхні сумніви у цілях блоку щодо боєприпасів.

Мені неприємно, коли я бачу, як деякі міністри оборони кажуть, що ми не зможемо забезпечити це. Це не та інформація, яку ви надаєте, коли на вашому континенті йде війна,

– заявив Бретон.

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